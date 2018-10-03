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Morte em Vitória

'Coração partido', diz irmão de homem que morreu após beber licor

A polícia investiga se os amigos foram vítimas de intoxicação ou de envenenamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 20:44

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 20:44

João Carlos Cola, morto após ingerir um licor de jenipapo Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Os irmãos de João Carlos Cola, de 56 anos  que morreu após beber licor de jenipapo na noite da última terça-feira (2), no Bairro Itararé, em Vitória  esperam que as autoridades possam desvendar o que motivou a morte do familiar. A polícia investiga se os amigos foram vítimas de intoxicação ou de envenenamento. 
> Padre fará missa em local onde homem foi queimado em Vitória
Em entrevista à TV Gazeta, emocionado, Sérgio Cola contou que o irmão Rogério Cola tentou falar com ele durante a noite para avisar que João havia morrido. "Quando eu liguei o meu celular pela manhã, e passava pela varanda, ele disse: 'rapaz, eu estou tentando falar como você desde as 0h30. O seu irmão está lá, encontraram ele morto'", contou.
Sérgio Cola, irmão de João Carlos Cola Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Uma testemunha, que preferiu não se identificar, contou que João, na tentativa de pedir por socorro, ligou para uns amigos que estavam em um bar, disse que estava passando mal e que iria morrer.
"Os três já estavam praticamente caídos no chão. Deu tempo de um deles apontar para garrafa, pois estavam tomando esse licor Esse que apontou não tinha bebido nada no bar", finalizou.
O CASO
Segundo amigos e vizinhos, João, Airton Ribeiro Costa e Weverson Santos estavam bebendo em um bar da região. Depois eles ainda foram para a casa de Airton e juntos beberam mais uma garrafa de cerveja e uma de licor de jenipapo. Eles também comeram carne de sol junto com as bebidas. Logo depois passaram mal e João Carlos acabou morrendo. Airton e  Weverson foram internados em hospitais da Grande Vitória.
Segundo médicos do Samu, Airton foi levado desacordado para o hospital e Weverson estava com dificuldades na fala e sem movimentos. Familiares informaram para a perícia que a carne de sol e o licor foram comprados por Airton na Bahia, durante uma viagem recente.

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