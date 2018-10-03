'Coração partido', diz irmão de homem que morreu após beber licor

Segundo amigos e vizinhos, João, Airton Ribeiro Costa e Weverson Santos estavam bebendo em um bar da região. Depois eles ainda foram para a casa de Airton e juntos beberam mais uma garrafa de cerveja e uma de licor de jenipapo. Eles também comeram carne de sol junto com as bebidas. Logo depois passaram mal e João Carlos acabou morrendo. Airton e Weverson foram internados em hospitais da