Home
>
Grande Vitória
>
Cor rosa em veste de Nossa Senhora é usada para homenagear o ES

Cor rosa em veste de Nossa Senhora é usada para homenagear o ES

A Festa da Penha no Espírito Santo teve sua primeira edição em ainda no Século XVI, em 1571, quando a imagem da santa era retratada com um manto branco

CBN Vitória (92,5 FM)

Eduardo Dias

[email protected]

Publicado em 13 de abril de 2019 às 14:57

 - Atualizado há 6 anos

imagem de Nossa Senhora da penha e ao fundo o terço gigante e o Convento da Penha Crédito: Maylla Martins / 11ª Procissão Fotográfica - Faesa

Os milhares de fiéis que acompanham todos os anos as celebrações da Festa da Penha no Espírito Santo já se acostumaram a ver a imagem de Nossa Senhora da Penha coberta por tecidos nas cores da bandeira do Espírito Santo: a veste rosa, o manto azul e o menino Jesus, no colo da padroeira, vestido com roupa branca.

Recomendado para você

A Polícia Civil informou que ele estava no bairro Santa Helena, na Capital, quando foi encontrada nesta sexta-feira (12)

Mulher que destruiu santos em igreja de Vitória é localizada e presta depoimento

Medida se deu por conta da conclusão da investigação sobre os casos de contaminação ocorridos na unidade decorrentes do fungo Histoplasma capsulatum

Sesa encerra boletins sobre surto que atingiu o Hospital Santa Rita

José Roberto Cassiano de Aquino, de 28 anos, teria ficado com ciúmes da esposa que solicitou uma corrida e cometeu o crime

Polícia pede ajuda para localizar suspeito de esfaquear motorista de app em Linhares

00:00 /
Cor rosa em veste de Nossa Senhora é usada para homenagear o ES

Mas nem sempre essa foi a combinação de cores usadas para vestir a santa durante as procissões. A Festa da Penha no Espírito Santo teve sua primeira edição no Século XVI, em 1571. Por mais de quatrocentos anos a santa foi retratada com um manto azul cobrindo sua cabeça, mas a veste que cobria seu corpo era branca.

O Frei Paulo Roberto Pereira, Guardião do Convento da Penha, explica que o uso da cor rosa para a veste só foi adotado no final da década de 1980, apenas no Espírito Santo, para que a junção das cores reforçasse a ligação da santa com o estado.

"Olhando a imagem da Virgem da Penha, Nossa Senhora das Alegrias, então logo fala que é do nosso estado, é a mãe padroeira do nosso estado. Essa identificação é muito favorável para a evangelização e para a missão que a gente quer fazer: a proteção de nossa senhora, o olhar materno de Deus na direção dos seus filhos e filhas", explicou o frei.

O frei também explica que o Convento da Penha é um local de devoção para a Santa Nossa Senhora das Alegrias e que o nome “Penha” tem relação direta com a sua localização geográfica.

"Se fossemos dizer o nome completo de Nossa Senhora da Penha deveria ser Nossa Senhora das Alegrias do Penhasco. Em vez de dizermos Nossa Senhora das Alegrias da Penha ou Penhasco, a gente diz Nossa Senhora da Penha, mas aqui se venera Nossa Senhora das Alegrias", disse o Frei.

Com o tema “Eis aqui a serva do Senhor”, a maior festa religiosa do Espírito Santo, a Festa da Penha, acontece entre os dias 21 e 29 de abril. A expectativa é para que a festa reúna 2 milhões de fiéis. A comemoração é considerada pela Igreja Católica como a terceira maior festa religiosa do Brasil, ficando atrás somente da comemoração que homenageia a Padroeira do Brasil, em Aparecida (São Paulo), e do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn cotidiano cbn vitoria reportagens

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais