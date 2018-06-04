Copa do Mundo: shoppings e supermercados do ES têm horários especiais

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Devido aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia, instituições, órgãos e estabelecimentos do Espírito Santo têm divulgado horários especiais de funcionamento. Confira abaixo as programações de shoppings e supermercados:

SHOPPINGS

Shopping Jardins

Domingo (17) - Brasil X Suíça

Lojas fechadas. Praça de alimentação com horário normal das 11 às 23 horas.

Sexta-feira (22) - Brasil X Costa Rica

Shopping funcionará de 12 às 22 horas e a praça de alimentação com funcionamento normal das 12 às 23 horas.

Quarta-feira (27) - Brasil X Sérvia

Lojas funcionarão das 10 às 14h30, fecham para o jogo e reabrem após a partida até às 22 horas. Praça de alimentação com horário normal de 11 às 23 horas.

O Shopping Jardins informou, ainda, que para os jogos à tarde, vai ser disponibilizado um telão para transmissão dos jogos do Brasil.

Shopping Vitória

Domingo (17)

Lojas e estandes: das 18h às 22h

Praça de Alimentação: 11h às 14h / 18h às 22h

Sexta-feira (22)

Lojas e estandes: das 12h às 22h

Praça de Alimentação: 12h às 23h

Quarta-feira (27)

Lojas e estandes: das 10h às 14h / 18h às 22h

Praça de Alimentação: das 10h às 14h / 18h às 22h

Shopping Norte Sul

O funcionamento das lojas será facultativo, ficando a cargo de cada lojista o fechamento 20 minutos antes do jogo e 20 minutos depois. O shopping informou, também, que haverá ainda promoção na praça de alimentação (neste caso os restaurantes estarão abertos).

Shopping Vila Velha

Domingo (17)

Lojas e quiosques funcionam das 17h30h às 21h. Alimentação e lazer das 11h às 14h30 e das 17h30h às 22h.

Sexta-feira (22)

O shopping funcionará das 11h30 às 22h.

Quarta-feira (27)

O shopping abrirá às 10h, fechará às 14h30 e retornará das 17h30 às 22h.

Shoppings Praia da Costa, Mestre Álvaro, Montserrat e Moxuara

Domingo (17)

Lojas e quiosques funcionarão de 18 às 22 horas; Praça de alimentação e lazer funcionará de 11 às 14 horas e 18 às 22 horas.

Sexta-feira (22)

Lojas e quiosques funcionarão de 12 às 22 horas; Praça de alimentação e lazer funcionará de 12h às 23h.

Quarta-feira (27)

Lojas e quiosques funcionarão de 10 às 14 horas e de 18 às 22 horas. Praça de alimentação e lazer funcionará de 10 às 14 horas e de 18 às 22 horas.

* Cinema conforme programação;

* Entrada Gourmet no Praia da Costa conforme programação;

* Pátio Mestre Álvaro funcionamento normal.

Shopping Boulevard

Domingo (17)

Lojas - 13H às 21H - (Facultativo de 14:30H às 17:30H)

Praça de alimentação - 11H às 14:30H / 17:30H ás 22H

Sexta-feira (22)

Lojas - 11:30H às 22H (Facultativo de 10:00H às 11:30H)

Praça de Alimentação - 11:30H às 23H

Quarta-feira (27)

Lojas - 10H às 22H (Facultativo de 14:30H às 17:30H)

Praça de alimentação - 10H às 14:30H / 17:30H às 22H

*Extrabom: Fechará 30min antes e reabrirá 10min após o jogo.

*Cinema: Conforme a programação

SUPERMERCADOS

Rede Extrabom e Extraplus

Domingo (17)

As grandes redes de supermercados do Espírito Santo não funcionam neste dia.

Sexta-feira (22)

Todas as lojas da Rede Extrabom e Extraplus abrirão às 7h da manhã e terão suas atividades paralisadas, com fechamento para o público às 8:30, e reabertura programada para 15 minutos após o término da partida.

Quarta-feira (27)

Todas as lojas da Rede Extrabom e Extraplus terão suas atividades paralisadas, com fechamento para o público às 14:30, e reabertura programada para 15 minutos após o término da partida.

Masterplace Mall (Reta da Penha)

Domingo (17)

Não funciona.

Sexta-feira (22)

Lojas abrem após às 11 horas. Hipermercado fecha na hora do jogo e reabre após o término da partida.

Quarta-feira (27)

Lojas fecham às 15 horas e reabrem após o jogo. Hipermercado fecha na hora do jogo e reabre após o término.

Rede Carone e Superatacado SempreTem

Os estabelecimentos fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos após a partida. Os colaboradores vão assistir aos jogos nas unidades.

Supermercado Epa