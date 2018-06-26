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Meio expediente

Copa do Mundo: servidores liberados mais cedo para ver jogo do Brasil

Os servidores das prefeituras da Grande Vitória e do Estado estarão liberados, no máximo, as 13h

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 00:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 00:31
Servidores do Estado serão liberados ao meio dia Crédito: Gabriel Lordêllo
O meio-dia desta quarta-feira (27) terá cara de fim de expediente para muitos capixabas. A Seleção enfrenta a Sérvia no último jogo da primeira fase da Copa do Mundo e empresas e órgãos públicos devem liberar seus funcionários mais cedo.
Nas prefeituras da Grande Vitória, o serviço administrativo só deve funcionar até, no máximo, as 13h. As escolas municipais terão, segundo os municípios, autonomia para liberar, ou não os alunos durante o jogo. 
Já os servidores do Estado estarão liberados a partir do meio dia, de acordo com um decreto publicado hoje no Diário Oficial do Espírito Santo.
A medida não inclui órgãos que prestam serviços essenciais à população, em especial nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Transporte, e os que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação.
COMO FICA O EXPEDIENTE
Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica
O expediente será das 8h as 13h.
Viana
O expediente será das 9h as 13h.
Escolas municipais
As prefeituras informaram que as escolas tem autonomia para liberar os alunos em dias de jogo.
Estado
O expediente no executivo estadual será de 8h as 12h.
TJES
O expediente será das 8 às 13 horas.

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