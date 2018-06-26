Copa do Mundo: servidores liberados mais cedo para ver jogo do Brasil

Servidores do Estado serão liberados ao meio dia Crédito: Gabriel Lordêllo

O meio-dia desta quarta-feira (27) terá cara de fim de expediente para muitos capixabas. A Seleção enfrenta a Sérvia no último jogo da primeira fase da Copa do Mundo e empresas e órgãos públicos devem liberar seus funcionários mais cedo.

Nas prefeituras da Grande Vitória, o serviço administrativo só deve funcionar até, no máximo, as 13h. As escolas municipais terão, segundo os municípios, autonomia para liberar, ou não os alunos durante o jogo.

Já os servidores do Estado estarão liberados a partir do meio dia, de acordo com um decreto publicado hoje no Diário Oficial do Espírito Santo.

A medida não inclui órgãos que prestam serviços essenciais à população, em especial nas áreas de Saúde, Segurança Pública e Transporte, e os que desempenham suas funções em regime de escala ou que não admitem paralisação.

COMO FICA O EXPEDIENTE

Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica

O expediente será das 8h as 13h.

Viana

O expediente será das 9h as 13h.

Escolas municipais

As prefeituras informaram que as escolas tem autonomia para liberar os alunos em dias de jogo.

Estado

O expediente no executivo estadual será de 8h as 12h.

TJES