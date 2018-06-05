Copa do Mundo: Prefeitura de Vila Velha terá mudança no expediente

A Copa do Mundo está chegando e órgãos, instituições e prefeituras podem ter horários especiais para que servidores assistam aos jogos do Brasil. Em nota, e Prefeitura de Vila Velha informou que na sexta-feira (22), dia em que o Brasil vai jogar contra a Costa Rica, os servidores deverão entrar após o jogo, às 12 horas.
Já na quarta-feira (27), em que Brasil joga contra a Sérvia, os funcionários deverão sair às 13 horas. O expediente só retornará na quinta (28).
PREFEITURA DE GUARAPARI
Ao contrário da Prefeitura de Vila Velha, os servidores de Guarapari vão trabalhar normalmente nos dias de jogos da Seleção Brasileira.
Outras prefeituras da Grande Vitória foram demandadas, mas ainda não decidiram se vão alterar o horário de funcionamento.