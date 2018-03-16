Convento da Penha: fotos mostram beleza da construção que tem mais de 400 anos; símbolo da Igreja Católica é cartão-postal do Espírito Santo Crédito: Philippe Modolo

O Convento da Penha terá iluminação noturna permanente. Com um investimento de R$ 2,4 milhões, a previsão é de que as instalações estejam prontas até setembro deste ano. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito de Vila Velha Max Filho na tarde desta quinta-feira (15).

O projeto contempla a iluminação de toda a estrada do Convento da Penha, de sua área externa e do Campinho, que receberá internet Wi-fi. Segundo a assessoria de comunicação do Convento, a proposta é que o monumento seja iluminado e que a cada 30 metros da subida tenha um poste.

As lâmpadas instaladas serão de LED e para iluminar o Santuário será usada uma tecnologia de iluminação monumental.

O frei Pedro Oliveira Rodrigues, um dos responsáveis pelo Convento, informou que a execução deste projeto já era aguardada. Segundo ele, a iluminação cenográfica vai embelezar ainda mais o patrimônio.

Segundo a assessoria de comunicação do Convento, a iniciativa vai permitir que uma programação regular seja montada na parte da noite já que os capixabas e turistas aproveitavam momentos como esse apenas em eventos como a Festa da Penha, a terceira maior festa religiosa do país.

Ainda segundo com a assessoria, será necessário fazer um acordo com a Guarda Municipal ou a Polícia Militar para que os visitantes se sintam seguros a frequentar os eventos noturnos que serão idealizados no Santuário.

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