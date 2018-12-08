Convento da Penha recebe iluminação especial de Natal

Crédito: Fernando Madeira

Grande Vitória que olharem para o Convento da Penha nos dias 20 e 21 de dezembro terão uma grande surpresa. Luzes e desenhos estarão dando ainda mais beleza ao monumento religioso localizado em Vila Velha, marcando a primeira edição do Natal da Paz e do Bem. Os moradores daque olharem para onos dias 20 e 21 de dezembro terão uma grande surpresa. Luzes e desenhos estarão dando ainda mais beleza ao monumento religioso localizado em, marcando a primeira edição do Natal da Paz e do Bem.

Espírito Santo é algo inédito na história do Estado que será realizado pela Federação das Indústria do Espírito Santo (Findes), o Convento da Penha da Província da Imaculada Conceição e da Vila Produções e Eventos, como conta o gerente de Cultura do Sesi, Marcelo Lages. O espetáculo de luzes e projeções artísticas em um dos maiores símbolos religiosos doé algo inédito na história doque será realizado pela(Findes), o Convento da Penha da Província da Imaculada Conceição e da Vila Produções e Eventos, como conta o gerente de Cultura do, Marcelo Lages.

Foi uma ideia que surgiu durante uma reunião de alinhamento e planejamento de eventos: fazer algo inédito e grandioso em um dos maiores símbolos religiosos do Estado para uma comemoração natalina. E assim começamos os diálogos, contou. Estamos planejando uma projeção mapeada que vai contar a história do convento, um pouco da história religiosa da época, do presépio. Vai ser um vídeo mapping com essas histórias sendo contadas de forma dinâmica e esperamos que de Vitória possamos enxergar parte da projeção, revelou.

Durante o evento, o público irá conhecer o presépio em tamanho natural que ficará aos pés do Convento da Penha. A ideia do Natal da Paz e do Bem é resgatar a espiritualidade franciscana em relação à tradição da presença do presépio no Natal da cristandade, uma ideia originária de São Francisco de Assis.

Para isso, o evento contará com a apresentação do Coro Vox Victoria e da Orquestra Camerata Sesi-ES, que prepara um repertório com temas natalinos populares, trazendo principalmente as músicas mais conhecidas do público e já tradicionais dessa festividade.

A FESTA

Polícia Militar. O Natal da Paz e do Bem começa no dia 20 de dezembro, a partir das 19h, também no Campinho do Convento da Penha, quando será inaugurado o presépio em tamanho natural. A programação conta com apresentações do Coral Vox Victoria, sob a regência do maestro Sanny Souza, e apresentação da Banda Sinfônica da

site da Blueticket. A expectativa é que duas mil pessoas passem pelo convento nos dois dias. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos na Lanchonete do Convento ou no

Os ingressos são limitados e dão direito a van para a subida até o Campinho. Os valores são R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). É obrigatória a apresentação do documento de comprovação do benefício de meia-entrada no acesso ao evento.

SERVIÇO

Natal de Paz e do Bem

Local: Campinho do Convento da Penha, Vila Velha

Dia: 20 e 21 de dezembro

Horário: 19 horas

Ingressos: Lanchonete do Convento ou no site www.blueticket.com.br

Valores: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada)