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Inauguração

Convento da Penha ganha nova iluminação noturna

A inauguração aconteceu nesta quinta-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 18:37

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 18:37

Nova iluminação do Convento da Penha encantou os capixabas na noite desta quinta-feira (27) Crédito: Fernando Madeira
Um dos maiores cartões-postais do Espírito Santo, o Convento da Penha, em Vila Velha, ganhou nesta quinta-feira (27) uma nova iluminação toda em LED, que promete trazer mais economia, modernidade e beleza para o principal patrimônio histórico, cuja a vista é uma das mais espetaculares do Estado.
Mais de 100 novos pontos de luz fazem parte da nova iluminação e, além disto, a Prefeitura de Vila Velha informou que com a tecnologia LED utilizada no local, possibilitará uma economia de 50% no consumo de energia elétrica. O monumento ficará iluminado diariamente até às 23h, e não durante a noite toda, pelo menos por enquanto, segundo a assessoria de imprensa do Convento da Penha.
Nova iluminação do Convento da Penha encantou os capixabas na noite desta quinta-feira (27) Crédito: Fernando Madeira
O órgão convidou a todos para a inauguração da nova iluminação no local e o evento contou, ainda, com a apresentação da banda do 38º Batalhão de Infantaria, na Prainha.
Nova iluminação do Convento da Penha encantou os capixabas na noite desta quinta-feira (27) Crédito: Fernando Madeira
VEJA VÍDEOS
GASTOS
Para que o monumento recebesse uma nova iluminação, um investimento de R$ 2,4 milhões precisou ser feito. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito de Vila Velha, Max Filho, em 15 de março deste ano.
> Casa dos frades no Convento da Penha tem vista de tirar o fôlego
Além do jogo de luzes, o local também recebeu internet Wi-Fi para os turistas e visitantes que frequentam o local. No projeto, foi contemplado que o monumento estivesse iluminado e que a cada 30 metros de subida, fosse instalado um poste.
BELEZA E SEGURANÇA
Na época da aprovação do documento, o frei Pedro Oliveira Rodrigues, um dos responsáveis pelo Convento, informou que o projeto já era aguardado. Segundo ele, a iluminação cenográfica vai embelezar ainda mais o patrimônio.
Além disso, a assessoria informou que seria necessário fazer um acordo com a Guarda Municipal ou Polícia Militar para que os visitantes se sentissem seguros a frequentar os eventos noturnos que serão idealizados no Santuário.

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