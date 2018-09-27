Contorno de Iconha: mais 2 meses de atraso

Obra do Contorno de Iconha: 60% da pavimentação foi concluída, diz a Eco101 Crédito: Marcelo Prest

Prevista inicialmente para terminar em maio de 2017, a obra do Contorno de Iconha, que deveria ser entregue este mês, teve a conclusão adiada novamente. O término agora está previsto para novembro, dois meses após a última previsão.

A obra teve início em setembro de 2016 e a data de conclusão já foi adiada por diversas vezes. Os oito quilômetros de estrada prometem retirar o intenso tráfego de veículos, inclusive de caminhões, do Centro de Iconha. Além de reduzir o tempo de viagem que atualmente chega a uma hora  passando por dentro da cidade  para seis minutos.

O gerente da Eco101 Rodrigo Rodrigues informou que o cronograma foi alterado devido à própria complexidade da obra e ao volume das chuvas deste ano, que ficou acima da média histórica registrada entre janeiro e agosto.

Outros fatores, como a greve dos caminhoneiros e as manifestações ocorridas no trecho também contribuíram para a alteração da previsão original.

Tivemos diversos problemas: o primeiro foi a licença ambiental que demorou. Em seguida, a liberação de áreas que precisaram ser desapropriadas, além da manifestação da comunidade para alterar o projeto. Houve ainda o período da greve dos caminhoneiros e também as chuvas que nos fizeram parar toda a obra, explicou Rodrigues.

TRABALHO FEITO

O gerente acrescentou que mais de 85% das obras estão finalizadas. Entre elas, os dois viadutos do trecho (um na interseção norte e outro na interseção sul), interceptando a atual BR 101. Também já está finalizada a ponte sobre o Rio Iconha, que se encontra na metade do Contorno. Além da conclusão de 60% da terraplanagem e da pavimentação do trecho.

A via, segundo o projeto, contará com dois viadutos, para facilitar o tráfego de veículos que percorrem o trecho urbano ou vão para comunidades da região. Além disso, duas pontes serão construídas em cima do Rio Iconha, com aproximadamente 40 metros cada. A obra do contorno já contará com a duplicação, com duas faixas para cada lado da pista.

O foco do trabalho, agora, é a conclusão do aterro de encontro na interseção sul, que tem mais de 28 metros de altura. As equipes estão trabalhando todos os dias da semana. Nos próximos dias será realizado um desvio na BR 101, na interseção sul, para que as obras de encaixe do Contorno sejam realizadas sobre a rodovia existente, disse.