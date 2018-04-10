Consumidores enfrentam filas para pagar a conta de luz no ES

Fila para pagar a conta de luz em Cariacica Crédito: Chico Calenti/TV Gazeta

A saga para pagar a conta de energia. Desde a última semana, vários moradores da Grande Vitória procuram a redação do Gazeta Online para reclamar da dificuldade em achar um local que receba o boleto da EDP. Nesta terça-feira (10), uma fila chamou a atenção de quem passou pela Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Eram tantas pessoas que a fila alcançou toda a loja e se estendeu em boa parte da calçada.

A população diz que não consegue fazer pagamentos nas lotéricas e no Banesfácil e questiona a redução da quantidade de estabelecimentos que recebem o talão. O Banestes confirma que desde o dia 03 deste mês está suspenso o recebimento das faturas da EDP na rede de correspondentes Banesfácil.

CARIACICA

Moradores relatam ter que sair do bairro onde vivem para ir a Campo Grande pagar a conta nas Casas Bahia, onde a concentração de pessoas é grande (veja nas fotos). De acordo com informações da TV Gazeta, aproximadamente 200 pessoas estavam no local nesta manhã e teve quem chegou às 5h para conseguir efetuar o pagamento. Alguns precisam pegar ônibus para se deslocarem à loja. Antes, segundo eles, o pagamento era feito em lotéricas e no Banesfácil.

SERRA

O detetive particular André Machado, 44 anos, diz que não consegue fazer o pagamento da conta. "Entrei em contato com a EDP e me informaram que os bancos querem R$ 0,08 centavos de cada fatura e a EDP quer pagar R$ 0,06 centavos. Os bancos estão se negando a receber. Antes, a minha conta era no débito automático, mas a Caixa não aceita mais. Eu moro em Planalto Serrano, no Bloco A, tem uma mercearia que recebe no Bloco B. Mas você não consegue pagar. Só tem um caixa, que atende até as 12h. Depois desse horário, dá briga, porque demora e as pessoas ficam no sol. Idosos estão sofrendo por uma briga que não é nossa", desabafa.

Segundo Machado, em Barcelona, na Serra, um outro estabelecimento comercial recebe os pagamentos. "São três caixas, mas dá quase um quarteirão de fila".

Um outro morador do mesmo bairro contou que a situação é mais crítica. "Traficantes de Planalto Serrano, Bloco B, onde é o local de pagamento na Serra, cobram R$ 5 para deixar a pessoa ir. Quando alguém se aproxima, eles perguntam se estão indo pra lá", denunciou sem se identificar.

Ainda no município, mais um desabafo: "Não tem onde pagar em Nova Almeida. Não tenho dinheiro para pagar a passagem de ônibus, porque estou desempregada e tô com problema no joelho. Liguei para a EDP, falei com o menino, e ele me disse que o lugar mais próximo era Jacaraípe. Eles não colocaram nenhum ponto no meu bairro. Chega a ser um desaforo. Que país é esse que nós estamos vivendo? Se você não pagar, eles cortam a conta de luz", diz indignada Luciana da Silva.

BANESTES

Por meio de nota, o Banestes confirmou que os correspondentes Banesfácil não recebem mais a conta de luz. "O Banestes esclarece que a EDP Escelsa não aceitou a adequação dos valores pagos pelos serviços prestados pelo banco, que estão bem abaixo do mercado. Em função disso, desde o dia 03/04/2018 está suspenso o recebimento das faturas da EDP na rede de correspondentes Banesfácil, o que já ocorre em outras instituições bancárias".

EDP

Demandada sobre as reclamações para pagar a conta, a EDP enviou uma nota. Na resposta, a concessionária indica fazer a pesquisa de locais para o pagamento no site da empresa. Mas a equipe do Gazeta Online fez um teste e constatou que a página está desatualizada. No município de Cariacica, por exemplo, não consta Campo Grande, onde fica a loja com a enorme fila.

Na site da EDP não aparece Campo Grande, em Cariacica, por exemplo, como opção para fazer pagamento Crédito: Reprodução

Veja a nota na íntegra:

"A EDP que possui mais de 1.200 pontos de arrecadação, entre Agentes Comerciais, bancos e correspondentes bancários para receber o pagamento das faturas em todas as regiões do Estado. Os pequenos comércios, localizados em pontos estratégicos, simplificam o dia a dia dos cidadãos capixabas, ao aceitar também o pagamento da conta de energia. A lista abrange padarias, supermercados, farmácias, moveleiros, papelarias, cafés, lojas de material de construção, confecções, bancos comunitários, entre outros estabelecimentos.

Para encontrar o Agente Comercial próprio da Concessionária mais próximo é fácil, basta consultar o endereço na própria fatura, que agora traz essa informação impressa. A lista completa também está disponível no site da Empresa, www.edp.com.br/agentesedp . Os clientes podem, também, ter informações de locais mais próximos para pagamento por meio das Agências de Atendimento presenciais, pelo 0800 721 0707 ou pelo chat do aplicativo EDP Online.

A EDP busca constantemente parceria com novos agentes e para se tornar um parceiro, o comércio interessado pode entrar em contato com a Concessionária pelo e-mail [email protected] . Os estabelecimentos aprovados recebem treinamento e suporte para as atividades propostas.

Os clientes da EDP também podem optar pelo pagamento da conta de energia sem sair de casa. A Distribuidora disponibiliza o serviço de débito automático, que pode ser solicitado por meio do site ou aplicativo EDP Online, pela Central de Atendimento, no 0800 721 0707, ou nas agências de atendimento presencial. Outra opção que pode ser requisitada nos canais de relacionamento é a conta por e-mail, sendo possível receber a fatura de energia em até dois endereços virtuais. Para aqueles que não estão conectados à internet, a Empresa viabiliza o atendimento por SMS no número 33737. Basta digitar o texto CONTA + n° da instalação para receber o código de barras para pagamento da conta de luz", concluiu.

CAIXA

A Caixa Econômica Federal informa que contrato vigente com a EDP prevê o pagamento de boletos de conta de luz nos canais de Autoatendimento, Internet Banking e Débito em Conta.