Home
>
Grande Vitória
>
Após morte no ES, veja os efeitos das drogas mais usadas nas festas

Após morte no ES, veja os efeitos das drogas mais usadas nas festas

Especialistas listam os entorpecentes mais utilizados nas baladas e descrevem que essas drogas podem provocar, entre outros danos à saúde, arritmia cardíaca e até levar à morte

Glacieri Carraretto

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 06:00

 - Atualizado há 6 anos

Mais de 100 comprimidos de ecstasy foram apreendidos em Barra de São Francisco Crédito: Polícia Civil

A situação de um estudante morto e outras 11 pessoas internadas devido ao uso de mescalina, uma droga mexicana, durante uma festa rave em Guarapari reacendeu um alerta que vai além da ilegalidade de fazer uso e venda de entorpecentes: os efeitos no organismo humano provocados pelo consumo de drogas. Junto a especialistas no assunto, A Gazeta apurou os efeitos das drogas mais usadas nas festas.

Recomendado para você

Homem de 33 anos foi baleado após invadir a casa de um policial penal e sacar uma faca durante abordagem, segundo a Polícia Penal

Homem é baleado após invadir casa e furtar bens de policial penal em Vitória

Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, o incêndio teve início em equipamentos e cabos de telecomunicações e atingiu a rede elétrica no bairro Barcelona

Fogo em poste chama a atenção na Serra; veja vídeo

Câmeras de videomonitoramento registraram o furto da fiação na madrugada desta sexta-feira (19), no Centro da Capital

Ex-empresário é preso após furtar fiação de enfeite de Natal em Vitória

O médico PhD em dependência química, João Chequer, diz que a maioria das substâncias que originam as drogas existem na natureza. Porém, ao serem sintetizadas e colocadas em grande concentração em uma pílula ou cápsula, viram entorpecentes que viciam e geram danos ao organismo. 

"Os sintomas mais comuns entre os entorpecentes variam entre aumento da pressão arterial, náusea e vômito, insuficiência respiratória e complicações que podem levar à morte. Em festas, as drogas são usadas quase sempre por devido ao aspecto social que é quando o indivíduo quer pertencer a um grupo, é uma questão tribal. Se todos usam, eu também usarei"

João Chequer

Médico PhD em dependência química

Além da droga em si, a combinação com outros tipos de entorpecentes e a mistura com o álcool aumentam a possibilidade de complicações. "A vulnerabilidade do organismo de cada indivíduo, somada à quantidade ingerida e às misturas com bebida em festas, pode gerar um quadro de overdose", alertou Valdir Campos, professor de Psiquiatria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

  • ECSTASY

    Capaz de estimular a atividade do cérebro, o ecstasy pode provocar insuficiência renal, pois o rim passa a não processar a água do organismo, podendo até levar à morte. Também causa arritmia cardíaca, exaustão e pode levar ao infarto cardíaco.

  • ICE

    Droga sintética também chamada de "designer", é uma metanfetamina que tem efeito estimulante e que é muito usada em boate, causando euforia e exaltação. Tem como efeitos o aumenta da sensação de vigilância, produz quadros de paranoia e sensação de perseguição,  semelhantes aos da cocaína.

  • LSD

    Inicialmente causa alucinações e distorções dos sentidos. Porém, a excitação e os delírios podem levar a uma convulsão.  "Pode até matar de imediato se usada em alta dosagem, além de provocar parada cardíaca", descreveu o psiquiatra forense Fausto Amarante.

  • COCAÍNA

    Podendo ser inalada, fumada ou injetada, a cocaína também está no grupo de drogas estimulantes e que é à base da droga mais devastadora: o crack. Porém, o uso intenso de cocaína pode provocar infarto cardíaco, acidente vascular cerebral (AVC ou derrame), perda da capacidade motora, fraqueza muscular, insuficiência renal e,  dependendo da gravidade, leva à morte.

MESCALINA MEXICANA

A mescalina usada em uma festa rave pelo universitário que morreu  em Guarapari não é uma droga que comumente é encontrada no Espírito Santo, segundo relato da própria Polícia Civil.

 De acordo com o professor Valdir Campos, ela também gera alucinações , delírios, vômitos, diarreias e paradas cardiorrespiratórias. Já o psiquiatra forense Fausto Amarante, diz que a mescalina era uma droga  usada por jovens na década de 60 nas grandes cidades. "Discutia-se sobre ela na época no Rio de Janeiro. Porém, ela perdeu  o espaço após a chegada do LSD, deixou de ser da moda. A questão é que o jovem continua a achar que é onipotente e que nunca vai acontecer nada de ruim com ele, ignora o perigo e assume o risco das consequências do uso de drogas", pontuou Amarante. 

Os especialistas ouvidos pela reportagem elencaram as quatro principais drogas mais vendidas e consumidas em festas e o dano que causam. Vale lembrar que todas as drogas elencadas nesta reportagem são ilegais, incluído o uso, a venda e o porte de drogas.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

drogas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais