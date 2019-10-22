Perigo!

Após morte no ES, veja os efeitos das drogas mais usadas nas festas

Especialistas listam os entorpecentes mais utilizados nas baladas e descrevem que essas drogas podem provocar, entre outros danos à saúde, arritmia cardíaca e até levar à morte

Publicado em 23 de outubro de 2019 às 06:00 - Atualizado há 6 anos

Mais de 100 comprimidos de ecstasy foram apreendidos em Barra de São Francisco Crédito: Polícia Civil

A situação de um estudante morto e outras 11 pessoas internadas devido ao uso de mescalina, uma droga mexicana, durante uma festa rave em Guarapari reacendeu um alerta que vai além da ilegalidade de fazer uso e venda de entorpecentes: os efeitos no organismo humano provocados pelo consumo de drogas. Junto a especialistas no assunto, A Gazeta apurou os efeitos das drogas mais usadas nas festas.

O médico PhD em dependência química, João Chequer, diz que a maioria das substâncias que originam as drogas existem na natureza. Porém, ao serem sintetizadas e colocadas em grande concentração em uma pílula ou cápsula, viram entorpecentes que viciam e geram danos ao organismo.

"Os sintomas mais comuns entre os entorpecentes variam entre aumento da pressão arterial, náusea e vômito, insuficiência respiratória e complicações que podem levar à morte. Em festas, as drogas são usadas quase sempre por devido ao aspecto social que é quando o indivíduo quer pertencer a um grupo, é uma questão tribal. Se todos usam, eu também usarei" João Chequer Médico PhD em dependência química

Além da droga em si, a combinação com outros tipos de entorpecentes e a mistura com o álcool aumentam a possibilidade de complicações. "A vulnerabilidade do organismo de cada indivíduo, somada à quantidade ingerida e às misturas com bebida em festas, pode gerar um quadro de overdose", alertou Valdir Campos, professor de Psiquiatria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

ECSTASY Capaz de estimular a atividade do cérebro, o ecstasy pode provocar insuficiência renal, pois o rim passa a não processar a água do organismo, podendo até levar à morte. Também causa arritmia cardíaca, exaustão e pode levar ao infarto cardíaco.

ICE Droga sintética também chamada de "designer", é uma metanfetamina que tem efeito estimulante e que é muito usada em boate, causando euforia e exaltação. Tem como efeitos o aumenta da sensação de vigilância, produz quadros de paranoia e sensação de perseguição, semelhantes aos da cocaína.

LSD Inicialmente causa alucinações e distorções dos sentidos. Porém, a excitação e os delírios podem levar a uma convulsão. "Pode até matar de imediato se usada em alta dosagem, além de provocar parada cardíaca", descreveu o psiquiatra forense Fausto Amarante.

COCAÍNA Podendo ser inalada, fumada ou injetada, a cocaína também está no grupo de drogas estimulantes e que é à base da droga mais devastadora: o crack. Porém, o uso intenso de cocaína pode provocar infarto cardíaco, acidente vascular cerebral (AVC ou derrame), perda da capacidade motora, fraqueza muscular, insuficiência renal e, dependendo da gravidade, leva à morte.

MESCALINA MEXICANA

A mescalina usada em uma festa rave pelo universitário que morreu em Guarapari não é uma droga que comumente é encontrada no Espírito Santo, segundo relato da própria Polícia Civil.

De acordo com o professor Valdir Campos, ela também gera alucinações , delírios, vômitos, diarreias e paradas cardiorrespiratórias. Já o psiquiatra forense Fausto Amarante, diz que a mescalina era uma droga usada por jovens na década de 60 nas grandes cidades. "Discutia-se sobre ela na época no Rio de Janeiro. Porém, ela perdeu o espaço após a chegada do LSD, deixou de ser da moda. A questão é que o jovem continua a achar que é onipotente e que nunca vai acontecer nada de ruim com ele, ignora o perigo e assume o risco das consequências do uso de drogas", pontuou Amarante.

Os especialistas ouvidos pela reportagem elencaram as quatro principais drogas mais vendidas e consumidas em festas e o dano que causam. Vale lembrar que todas as drogas elencadas nesta reportagem são ilegais, incluído o uso, a venda e o porte de drogas.

