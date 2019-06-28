Conheça os aprovados para o Curso de Residência em Jornalismo

Os apresentadores do ES1, Philipe Lemos e Rafaele Marquezini, fizeram vídeos chamadas com os participantes para dar a notícia da aprovação Crédito: Kariny Christ

Depois de enfrentar três etapas do processo seletivo do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, os participantes aprovados receberam a notícia de que foram selecionados na tarde desta sexta-feira (28). Em vídeos chamadas diretamente dos estúdios da TV Gazeta, os apresentadores do ES1, Philipe Lemos e Rafaela Marquezini, contaram a novidade aos 12 selecionados.

Veja quem são eles:

Ana Clara Alves de Araújo Morais

Ana Paula Mello Miranda

André Luiz Godinho Aguiar

Annelise Carvalho Soutto Mayor de Campos

Bárbara Cristina Guerra Azalim

Daniel Pasti Espíndula da Rocha

João Henrique Silva Castro

Marina Moregula Barros Guimarães

Matheus Effgen Santos

Gislan Vitalino Ferreira *

Shirlane Santos Arruda

Tatiane Mota da Silva

A aula inaugural do curso será ministrada no dia 8 de julho, a partir das 8h30, com a presença do jornalista Murilo Salviano, repórter especial do Fantástico, da Rede Globo. Responsável pelas coberturas especiais da revista eletrônica semanal, como o episódio de Brumadinho e a nova série “Quem vive ali?”, o jornalista vai falar sobre “Novos formatos jornalísticos: como produzir conteúdo em tempo real e criar engajamento com o público”.

aqui para se inscrever. A palestra é gratuita, mediante inscrição. Os interessados no assunto, mesmo que não sejam residentes, podem participar do debate sobre novos formatos jornalísticos. Cliquepara se inscrever.

GRADE

A programação do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta inclui palestras de profissionais de dentro e fora do Estado, aulas de língua portuguesa, oficinas práticas e orientação sobre direito, economia, política e outros temas.

O programa recebe anualmente universitários que tenham se formado no ano anterior ou que estejam cursando o último período da faculdade, em qualquer curso superior. Durante dois meses, os residentes também acompanham de perto o cotidiano da produção dos jornais, site, rádios e TVs da empresa e produzem um site de final de curso.

Curso de Residência. Saiba mais sobre o