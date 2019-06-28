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Seleção

Conheça os aprovados para o Curso de Residência em Jornalismo

A aula inaugural com o repórter especial do Fantástico, Murilo Salviano, será realizada no dia 8. A palestra é gratuita e aberta ao público em geral

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 20:40

Publicado em 

28 jun 2019 às 20:40
Os apresentadores do ES1, Philipe Lemos e Rafaele Marquezini, fizeram vídeos chamadas com os participantes para dar a notícia da aprovação Crédito: Kariny Christ
Depois de enfrentar três etapas do processo seletivo do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, os participantes aprovados receberam a notícia de que foram selecionados na tarde desta sexta-feira (28). Em vídeos chamadas diretamente dos estúdios da TV Gazeta, os apresentadores do ES1, Philipe Lemos e Rafaela Marquezini, contaram a novidade aos 12 selecionados.
Veja quem são eles:
Ana Clara Alves de Araújo Morais
Ana Paula Mello Miranda
André Luiz Godinho Aguiar
Annelise Carvalho Soutto Mayor de Campos
Bárbara Cristina Guerra Azalim
Daniel Pasti Espíndula da Rocha
João Henrique Silva Castro
Marina Moregula Barros Guimarães
Matheus Effgen Santos
Gislan Vitalino Ferreira * 
Shirlane Santos Arruda
Tatiane Mota da Silva
A aula inaugural do curso será ministrada no dia 8 de julho, a partir das 8h30, com a presença do jornalista Murilo Salviano, repórter especial do Fantástico, da Rede Globo. Responsável pelas coberturas especiais da revista eletrônica semanal, como o episódio de Brumadinho e a nova série “Quem vive ali?”, o jornalista vai falar sobre “Novos formatos jornalísticos: como produzir conteúdo em tempo real e criar engajamento com o público”.
A palestra é gratuita, mediante inscrição. Os interessados no assunto, mesmo que não sejam residentes, podem participar do debate sobre novos formatos jornalísticos. Clique aqui para se inscrever.
GRADE
A programação do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta inclui palestras de profissionais de dentro e fora do Estado, aulas de língua portuguesa, oficinas práticas e orientação sobre direito, economia, política e outros temas.
O programa recebe anualmente universitários que tenham se formado no ano anterior ou que estejam cursando o último período da faculdade, em qualquer curso superior. Durante dois meses, os residentes também acompanham de perto o cotidiano da produção dos jornais, site, rádios e TVs da empresa e produzem um site de final de curso.
Saiba mais sobre o Curso de Residência.
Observação: a lista inicialmente divulgada no dia 28/06/2019 foi alterada diante da desistência do candidato aprovado Nicolas Rodrigues Alves, que deu lugar ao primeiro suplente do processo seletivo, Gislan Vitalino Ferreira.

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