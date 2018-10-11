Conheça o artista capixaba que dá cor e diversão nas ruas do ES

Artista pinta caixas de telefonia em Vila Velha Crédito: Kaique Dias

Caixas de telefonia que normalmente são encontradas sujas, enferrujadas e cheias de cartazes colados estão virando arte em Vitória e em Vila Velha, com desenhos de personagens como Simpsons, Pateta, Bob Esponja e Zé Colméia. O trabalho é realizado pelo artista Cláudio Valdetaro, de 49 anos, também conhecido como Tripa.

As artes começaram há pouco mais de um ano e já são mais de 100 caixas pintadas em bairros como Praia do Canto, Bento Ferreira, Jardim Camburi, em Vitória, e Praia da Costa, Glória e Santa Inês em Vila Velha. A ideia agora é também expandir para outras cidades, como Serra, Cariacica e Guarapari.

Segundo Cláudio, o trabalho foi inspirado em iniciativas parecidas em outros países, como Nova Iorque, nos Estados Unidos, e Berlim, na Alemanha. Foi pelo Instagram, olhando essas pinturas, vi que poderia ter essa possibilidade. Vi essas caixas todas sujas. Por que não fazer aqui pra gente também, né?!, declarou.

Tripa explica que normalmente as caixas estão muito sujas, com colagens de cartazes. Ninguém nem olha pra isso. Já limpei caixas com máscara de pintura porque estavam com cheiro muito desagradável. Aí tive que limpar papel que ficou anos colado, e é difícil, explicou.

Segundo Cláudio, de cara muita gente já gostou da iniciativa e do trabalho. Ele também atua profissionalmente com arte e tudo o que ele faz nas caixas é pago por ele. Algumas pessoas às vezes pedem porque têm um comércio do lado, para alegrar e tal, explicou.

Em uma via da Praia da Costa, em Vila Velha, onde está o desenho de um Zé Colmeia, quem passa gosta do que vê. O aeronauta Paulo Afonso de Oliveira, de 54 anos, percebe que muitas caixas de telefonia ficam sujas de papel por causa dos cartazes e enxerga uma oportunidade para os artistas. Em vez de papel e de sujeira o trabalho dele embeleza a cidade e dá oportunidade aos artistas locais para deixar a cidade mais bela, ressaltou.

Artista pinta caixas de telefonia em Vila Velha Crédito: Kaique Dias

CARTAZES EM CIMA DOS GRAFITES

Cláudio, no entanto, ficou triste em ver que várias das artes não foram respeitadas - com a colagem de cartazes em cima das pinturas. Segundo ele, o trabalho para fazer as artes é muito grande e ele não ganha por isso.