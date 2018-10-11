Conheça o artista capixaba que dá cor e diversão nas ruas do ES

Caixas de telefonia que normalmente são encontradas sujas, enferrujadas e cheias de cartazes colados estão virando arte em Vitória e em Vila Velha, com desenhos de personagens como Simpsons, Pateta, Bob Esponja e Zé Colméia. O trabalho é realizado pelo artista Cláudio Valdetaro, de 49 anos, também conhecido como Tripa.
As artes começaram há pouco mais de um ano e já são mais de 100 caixas pintadas em bairros como Praia do Canto, Bento Ferreira, Jardim Camburi, em Vitória, e Praia da Costa, Glória e Santa Inês em Vila Velha. A ideia agora é também expandir para outras cidades, como Serra, Cariacica e Guarapari.
Segundo Cláudio, o trabalho foi inspirado em iniciativas parecidas em outros países, como Nova Iorque, nos Estados Unidos, e Berlim, na Alemanha. Foi pelo Instagram, olhando essas pinturas, vi que poderia ter essa possibilidade. Vi essas caixas todas sujas. Por que não fazer aqui pra gente também, né?!, declarou.
Tripa explica que normalmente as caixas estão muito sujas, com colagens de cartazes. Ninguém nem olha pra isso. Já limpei caixas com máscara de pintura porque estavam com cheiro muito desagradável. Aí tive que limpar papel que ficou anos colado, e é difícil, explicou.
Segundo Cláudio, de cara muita gente já gostou da iniciativa e do trabalho. Ele também atua profissionalmente com arte e tudo o que ele faz nas caixas é pago por ele. Algumas pessoas às vezes pedem porque têm um comércio do lado, para alegrar e tal, explicou.
Em uma via da Praia da Costa, em Vila Velha, onde está o desenho de um Zé Colmeia, quem passa gosta do que vê. O aeronauta Paulo Afonso de Oliveira, de 54 anos, percebe que muitas caixas de telefonia ficam sujas de papel por causa dos cartazes e enxerga uma oportunidade para os artistas. Em vez de papel e de sujeira o trabalho dele embeleza a cidade e dá oportunidade aos artistas locais para deixar a cidade mais bela, ressaltou.
CARTAZES EM CIMA DOS GRAFITES
Cláudio, no entanto, ficou triste em ver que várias das artes não foram respeitadas - com a colagem de cartazes em cima das pinturas. Segundo ele, o trabalho para fazer as artes é muito grande e ele não ganha por isso.
A gente tenta trazer a alegria para as pessoas, para crianças, adolescentes e até adultos e idosos que parabeniza. E é muito chato passar um tempo limpando, pintando, com cores variadas e vir o sujeito com propaganda e cola por cima. É uma falta de respeito, declarou.