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Agressão

Confusão no Hospital São Lucas vira caso de polícia em Vitória

Universitária diz ter sido agredida por um técnico de enfermagem ao ter um surto dentro da unidade

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 20:59
Stella foi agredida por um técnico de enfermagem durante um surto no Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Arquivo pessoal
Uma universitária de 25 anos diz ter sido agredida por um técnico de enfermagem após dar entrada no Hospital São Lucas, em Vitória, no domingo (4). Stella Braga Ramos afirma que tem diabetes desde os 11 anos e contou que teve uma crise de hipoglicemia na data.
Em entrevista ao Gazeta Online, a jovem disse que teve um surto, que estava muito agitada e chegou a ser amarrada por profissionais na tentativa de contê-la. "Eles me amarraram, eu estava descontrolada tentando me soltar. Um homem, que é técnico de enfermagem, chegou perto porque eu estava gritando muito e me deu um soco no nariz. Acordei na madrugada do outro dia", afirma a estudante.
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Stella disse que não se lembra da agressão, mas que uma colega do técnico teria presenciado o soco e ficado revoltada com a situação. "Ela contou para a minha mãe um dia depois, disse que não tinha conseguido nem dormir e que ficou chocada com a ação do colega de trabalho. Como ele conseguiu agredir uma pessoa que estava doente?", indagou.
Machucada e com vários hematomas pelo corpo, Stella abriu um boletim de ocorrência. Ela, que é de Minas Gerais e mora no Espírito Santo há 3 anos, não tinha uma crise parecida há muito tempo. "Eu estava agitada, não justifica ele me bater. Amarraram meus pés, mãos, tórax. Estou toda roxa, fiz até exame de corpo e delito".
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De acordo com Stella, uma câmera registrou o momento da agressão, mas o hospital estaria se negando a fornecer as imagens. 
O QUE DIZ O HOSPITAL?
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), a direção do Hospital Estadual São Lucas informou que, assim que tomou conhecimento dos fatos, realizou apuração interna e, até o momento, não há indícios de agressão.
Em nota, a unidade declarou que a direção está à disposição da paciente e de seus familiares para esclarecer o atendimento prestado. Por fim, reforça seu compromisso em prestar um atendimento de qualidade e humanizado, pautado pelo respeito e atenção aos usuários atendidos diariamente pelo hospital.
Em nota, a Polícia Civil diz que o caso será investigado.
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