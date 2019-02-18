Confusão em unidade de saúde interrompe atendimentos em Vitória

Uma confusão na Unidade de Saúde de, em, interrompeu os atendimentos nesta segunda-feira (18). Segundo informações da, uma moradora esteve na unidade por volta das 7 horas em busca de atendimento para a filha de 15 anos, e após ser avaliada pela equipe médica, essa mulher teve o agendamento de consulta da filha marcado para as 8h40.