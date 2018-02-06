Confira o roteiro de festas para curtir o carnaval de Norte a Sul

A época mais festiva, colorida e purpurinada do ano finalmente chegou e está com programação cheia de norte a sul do Espírito Santo. Tem bloco, tem festa, tem fanfarra, tem show, tem tudo. Só na Grande Vitória, são 51 blocos.
Em 2018, a Regional da Nair vai encher o Centro de Vitória com folionas e foliões pelo oitavo ano consecutivo. A concentração é a partir das 9 horas, no dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval, em frente ao galpão 5 do Porto de Vitória. Serão 35 ritmistas com apoio de equipe de metais. A ideia é atravessar parte da Avenida Mascarenhas de Moraes (a Beira-Mar) e ir até a Praça Getúlio Vargas.
A Festa Bekoo das Pretas agora também é bloco, que vai desfilar no Centro de Vitória, no dia 11 de fevereiro, sábado de Carnaval. Priscila Gama, presidente do Instituto das Pretas, que organiza o bloco, detalha a folia. A festa dava de três mil a quatro mil pessoas. E já estávamos ensaiando de levar para a rua. A concentração vai ser na Avenida Jerônimo Monteiro, diz. Assim como o instituto, a proposta da festa e do bloco é incentivar o protagonismo feminino e negro.
Vão animar a folia no Bekoo das Pretas as DJs Tamy, Muriel Falcão e Ursula.
E como o carnaval é um direito de todo brasileiro, quem vai trabalhar na folia também vai ter seu momento de fazer festa. Todo primeiro sábado após o carnaval, jornalistas de diferentes redes do Estado se juntam para fazer festa.
A jornalista Ruhani Maia, 31 anos, uma das vocais do bloco Pauta Quente explica a proposta: É um bloco criado por jornalistas porque, na época do carnaval, nem todos podem curtir a folia. A ideia é juntar todo mundo e aproveitar o que resta do carnaval dançando e se divertindo muito. Mas isso não fica restrito a jornalistas: o bloco abraça a todos.
Interior
Em Muqui, por exemplo, 20 grupos de bois pintadinhos desfilarão de sábado a terça-feira, a partir das 20 horas. Há uma determinação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) para que o carnaval de Muqui termine até 1h da madrugada. O carnaval de Muqui é especialmente cultural e já é tradicional na cidade atraindo turistas de diversos locais, disse José Gabriel da Silva Araújo, secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer de Muqui.
Em Regência, Linhares, hoje tem show com a banda Alternativos do Reggae, na Praça Caboclo Bernardo, às 21 horas, e banda Mato Seco, no mesmo local.
Bloco Surpresa
Assim como no ano passado, o Bloco Surpresa, que este ano completa 30 anos, não vai desfilar nas ruas da Barra do Jucu, em Vila Velha. No entanto, este ano a banda Siri de Tamanco, que toca no bloco, vai se apresentar de sábado à terça-feira de carnaval, a partir das 15 horas, na Praça Pedro Valadares, no mesmo bairro.
Programação de Carnaval - Blocos e shows
Vitória
7 de fevereiro
Pela Donas do Centro
Das 18h às 21h, Centro
10 de fevereiro
Regionalzinho
Das 15 às 19 horas
Parque Moscoso
Bekoo das Pretas
Das 15h às 19h, Centro
Bloco do Bairro Goiabeiras
Das 15h às 19h, Goiabeiras
11 de fevereiro
Regional da Nair
Das 9h às 15h, Centro
Tô Baby
Das 16h às 19h, Jardim Camburi
13 de fevereiro
Bloco Amigos da Onça
Das 15h às 19h, Centro
17 de fevereiro
Kustelão
Das 13h30 às 19h, Jardim Camburi
18 de fevereiro
Amigos de Itararé
Das 15h às 19h, Itararé
24 de fevereiro
Bloco das Piranhas
Das 14h às 19h, Consolação/ Gurigica
25 de fevereiro
Bloco da Pelada
Das 14h às 18h, Jesus de Nazareth
Pinduraí
Das 15h às 19h, Santos Dumont
9 de fevereiro
Carnafolia Bora Lá
Das 18h às 22h
Itacibá. Concentração em frente ao Extrabom, na rua Manoel Joaquim dos Santos
13 de fevereiro
Lambe Sal
Das 18h às 22h
Nova Brasília. Concentração na rua Vila Velha.
17 de fevereiro
Carnaflexal
Das 18h às 22h
Flexal 2. Concentração na avenida Nossa Senhora da Penha.
18 de fevereiro
Só BB
Das 17h às 21h
Vila Graúna. Concentração na rua principal de Vila Graúna.
8 de abril
As Piranhas do Jegue
Das 13h às 17h
Bela Aurora. Concentração na saída da Praça de Bela Aurora
Arrasa Geral
Das 15h às 19h
São Benedito. Concentração no Bar do Josino, na rua Costa Brandão.
Serra
9 de fevereiro
Adrenalina
Das 19h às 22h, em Jacaraípe
Piranhas
Das 19h às 22h, em José de Anchieta
10 de fevereiro
Banho de mar à fantasia
Manguinhos, às 12h
10 a 13 de fevereiro
Carapiranha
Das 20h às 23h, em Carapebus
Jegue Folia e Galo da Praia
Bicanga, das 16h às 20h
Bloco Ratazanas
Das 18h às 22h, em Jacaraipe
11 de fevereiro
As moças de Serra Dourada
Das 20h às 23h, Serra Dourada III
Acadêmicos de Continental
Das 20h às 23h, em Cidade Continental
Tô a Toa
Central Carapina, das 16h às 19h
Pega no Badalo
Das 16h às 19h, Feu Rosa
Leva Nóis
Das 18h às 22h, em
Nova Almeida
12 de fevereiro
As Piranhas
Manguinhos, das 16h às 19h
13 de fevereiro
Piriguetes
Das 16h às 19h, em Planalto Serrano
Alegria
Das 20h às 23h, em Barcelona
Vila Velha
11 e 13 de Fevereiro
Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia
Às 18h, Praça Dondoca, Rio Marinho
Bloco Folia do Sacoroxo
Às 16h, Coqueiral de Itaparica
12 e 13 de Fevereiro (Segunda e Terça-feira)
Bloco Butekats
Às 16h, Balneário Ponta da Fruta
12 de Fevereiro (Segunda-feira)
Bloco Canelinhas
Às 9h, na Rua Fortaleza, Itapoã
Muqui
De 10 a 13 de fevereiro
Grupos de bois pintadinhos
O desfile dos 20 grupos de bois pintadinhos cadastrados será a partir das 20h
Marataízes
De 9 a 13 de fevereiro
Show e blocos
Inicia-se no dia 09 de fevereiro às 23h com show de Beto Kauê na Barra de Itapemirim, próximo a antiga Estação Ferroviária. Blocos de sábado a terça-feira
Dia 09 de fevereiro (Sexta-feira)
12h - Abertura Oficial do Carnaval Marataízes 2018 Cortejo com o Bloco Bleque na Lagoa do Siri
20h Ensaio do Bloco Pecado é Não Brincar Lagoa Danta
23h - Carnaval de Rua de Marataízes com Recongo Centro
23h Palco Marataízes Folia com Cheiro da Cor Centro
23h Palco Barra Folia com BETO KAUÊ Barra
Sábado - 10 De Fevereiro
09h Palco Cidade Nova Folia com Aula de Zumba
11h Fanfarras na Praia Central, Boa Vista, Praia Dos Cações, Praia Da Barra E Cidade Nova
13h Fanfarras na Praia Das Rosas E Praia Das Pitas
13h Palco Lagoa do Siri Folia com Flesh Martins
13h - Palco Cidade Nova Folia com Agita Aê
15h Palco Lagoa Do Siri Folia Com Ary Ferraz
15h Palco Cidade Nova Folia Com Sambolada
15h30 Bloco Caldeirão, Areia Preta Até a Praia da Colônia
17h 3º Folia Running, Xodó em Direção a Praia Central
18h Palco Cidade Nova Folia com Aula de Zumba
18h Matinê Da Balbina no Centro
18h Concentração do Bloco Laje da Preta na Praia da Colônia
19h Bloco Dú Oi, Xodo em Direção A Praia Central
20h Ensaio do Bloco Pecado É Não Brincar em Lagoa Dantas
20h Bloco Laje da Preta, Praia da Colônia em direção a Praia Central
20h Carnaval de Rua no Centro com Bloco Bleque
22h Bloco Calçada da Fama, circulando na Barra
23h Palco Marataízes Folia com Sambadim
23h Carnaval de Rua no centro com Recongo
23h Palco Barra Folia com Tomaê
Domingo - 11 De Fevereiro
09h Palco Cidade Nova Folia com Aula de Zumba
11h Fanfarras na Praia da Colônia, Carone, Praia da Barra e Cidade Nova
13h Fanfarras na Praia De Boa Vista, Praia dos Cações, Praia das Rosas e Praia Das Pitas
13h Palco Cidade Nova Folia com Neon
13h Palco Lagoa do Siri Folia com David Babim
15h Palco Cidade Nova Folia com Os Santaréns
15h Palco Lagoa do Siri Folia com Celsinho
18h Palco Cidade Nova Folia com Aula De Zumba
18h Matinê da Balbina No Centro
19h Bloco Peroá das 12, Praça do Carone em Direção a Praia Central
19h30 Bloco Boi Bebum, Xodo em direção a Praia Central
20h Ensaio do Bloco Pecado É Não Brincar em Lagoa Dantas
20h Carnaval de Rua no Centro com Recongo
22h Bloco VVV, circulando Na Barra
22h Carnaval de Rua no Centro com Bloco Bleque
23h Palco Barra Folia com Banda Astral
23h Palco Marataízes Folia com Eliana Sabino
Segunda - 12 De Fevereiro
09h Palco Cidade Folia com Aula de Zumba
11h Fanfarras na Praia do Centro, Boa Vista, Praia Dos Cações, Praia da Barra, Cidade Nova, Praia Da Cruz e Praia Da Areia Preta
13h Palco Cidade Nova Folia com Banda Auge
13h Palco Lagoa Do Siri Folia com Tomaê
15h Palco Lagoa Do Siri Folia com Alex Fendder
15h Palco Cidade Nova Folia com Mc Tupan
18h Palco Cidade Nova Folia com Aula De Zumba
18h Matinê Da Balbina No Centro
18h Bloco Pecado É Não Brincar em Lagoa Dantas
19h Bloco Dú Oi, Xodo em direção a Praia Central
19h30 Bloco Boi Olá, Prox. ao Super. Navio em direção a Praia Central
20h Palco Lagoa Dantas Folia Com Sensamba
20h Bloco Unidos Santa Tereza, Bairro Santa Tereza em direção A Praia Central
20h Carnaval de Rua no Centro com Bloco Belque
21h Bloco Pé de Moleque na Barra
22h Carnaval de Rua no centro com Recongo
22h Palco Lagoa Dantas Folia com Mc Tupan
23h Palco Marataízes Folia com Black Sete
23h Palco Barra Folia com Ks10
Terça - 13 de Fevereiro
09h Palco Cidade Nova Folia Com Aula De Zumba
11h Fanfarras na Praia da Colônia, Carone, Praia Da Barra, Cidade Nova, Boa Vista e Praia dos Cações
13h Fanfarras na Praia da Cruz e Areia Preta
13h Palco Cidade Nova Folia com Ke Swingue Bom
13h Palco Lagoa do Siri Folia com Agita Aê
15h Palco Cidade Nova Folia com Koisa Nossa
15h Palco Lagoa do Siri Folia com Marcelo Moraes
17h Concentração Bloco Bote Fé, Próximo a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha
18h Bloco Bote Fé, próximo a Câmara Municipal em direção a Praia Central
19h Bloco das Piranhas, circulando Na Barra
20h Confraternização do Bloco Pecado É Não Brincar
21h Recepção do Bloco das Piranhas no Palco do Barra Folia
21h Bloco Amantes do Lugar, circulando pela Barra
22h Carnaval de Rua no Centro com Recongo
23h Carnaval de Rua no Centro com Bloco Bleque
23h Palco Marataízes Folia com Feijão Balanço
23h Palco Barra Folia com New Place Band
Cachoeiro de Itapemirim
De 9 a 13 de fevereiro
Atrações
Atrações no bairro Aeroporto e no centro da cidade. O encerramento será animado com o tradicional grupo Bartucada, da cidade mineira de Diamantina
Alfredo Chaves
De 9 a 13 de fevereiro
Programação
Haverá a apresentação da Escola de Samba, Unidos da Macrina, shows com diversas bandas, Grito de Carnaval dos Idosos e desfiles de blocos pelas ruas da cidade. A novidade deste ano é a matinê para as crianças que acontecerá na segunda-feira de carnaval na Praça Colombo Guardia. No distrito de Matilde também haverá muita folia
Regência
Domingo - 07/01
18h Feirinha Comunitária (Avenida do Farol)
18h30min Soltura de Filhotes de Tartarugas (Praia das Casuarinas)
20h Trio e banda Fubica
Dia 9, sexta:
Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
19h concursos de Marchinha (base com Kê Swing Bom) e de Rei Momo e Rainha
show com Bloco Bleque
Dia 10, sábado:
Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, 20h, shows com as bandas Agitaê e KS10, concurso de Fantasia de Luxo e Originalidade
Dia 11, domingo:
Praça de Fátima (Matinê Infantil)
18h
show com a Orquestra Carnavalesca Choro S/A
Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
20h
shows com Rogério Aço Doce e Fernanda Fontes
Dia 12, segunda:
Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
20h
shows com as bandas Tomaê e Abadart
Dia 13, terça
Praça de Fátima (Matinê Infantil)
18h
show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A
Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
20h
shows com as bandas MC6 e Bartucada Diamantina
Castelo
Dia 08
19h Concentração no Bar do Amém
20h saída do bloco das Piranhas e do Bloco do Piru
Castelão
21h Banda Agitaê
23h Desfile da Piranha 2018
23h30 Samba Adm
Itapemirim
Programação das tendas Culturais
11/02/2018
Domingo de Carnaval Praça Itaipava
18h Matine do Arte e Cultura com Banda Pik Total
11/02/2018
Domingo de Carnaval Praça de Itaoca
Matine da Cultura com Banda Orquestra Maratimba
12/02/2018
Segunda de Carnaval Praça Itaipava
18h Matine do Bloco Vai quem Quer com Banda Orquestra Maratimba
12/02/2018
Segunda de Carnaval Praça de Itaoca
Matine da Cultura com Banda PIK TOTAL
Programação do Festival Carnavalesco Viva a Vila
Dia 09/02/2018
18 h Cortejo do Imperador Com marchinha de carnaval pelas ruas do centro histórico de Itapemirim com Banda Matais do Brasil
19 h Bloco ``Quem Não Aguenta Bebe Água ´´ (Espaço Feirinha) Banda Tropical
21 h Show com Banda Agitaê
23 h - Show com Banda Comichão
Dia 10/02/2018
16h Matine na Quadra da Pestaloze Banda PIK TOTAL
18 h Cortejo do Imperador Com marchinha de carnaval com marchinha de carnaval pelas ruas do centro histórico de Itapemirim com Banda Tropical
21 h Show com a Banda Auge.
23 h - Show com banda AXE BAHIA
Dia 11/02/2018
15 h - Tarde de Pagode com Sensasamba
17 h Concurso de blocos Desfile e julgamento ( Regulamento no Site da Prefeitura )
06 Blocos
Banda Tropical e Metais do Brasil na condução.
20 h Apuração e Premiação.
21 h Show com Don Américo e Banda
23 h - Show com Projeto Feijoada.
Dia 12/02/2018
16 h Cortejo do Imperador Com marchinha de carnaval pelas ruas do centro histórico de Itapemirim - Banda Tropical
18h Show com Bateria Carnavalesca Malicia do Samba .
21 h Show com Taiana França.
23 h - Show com Fabrício Venturini.
Dia 13/02/2018
16h Matine na Quadra da Pestaloze co m Banda PIK TOTAL
18 h - Desfile do Campeão Com marchinha de carnaval pelas ruas do centro histórico de Itapemirim -Banda Tropical
21 h - Show com Musical Preteados.
23 h - Show com Beto Kauê.
Programação do Projeto Fanfarras nas Praias
09/02/18
Arrastão da folia na Praia de Itaoca
10h às 12h - Banda Tropical
Arrastão da folia na Praia de Itaipava
14h às 16h - Banda Tropical
Praia da Gamboa
10h às 12-Matais do Brasil
Lagoa Guanandi
14h às 16h - Matais do Brasil
10/02/18
Arrastão da folia na Praia de Itaoca
10h às 12h - Matais do Brasil
Arrastão da folia na Praia de Itaipava
14h às 16h - Matais do Brasil
Praia da Gamboa
10h às 12h Banda Tropical
Lagoa Guanandi
14h às 16h - Banda Tropical
11/02/18
Arrastão da folia na Praia de Itaoca
10h às 12h - Matais do Brasil
Arrastão da folia na Praia de Itaipava
14h às 16h - Matais do Brasil
Praia da Gamboa
10h às 12h Banda Tropical
Lagoa Guanandi
14h às 16h Banda Tropical l
12/02/18
Arrastão da folia na Praia de Itaoca
10h às 12h - Matais do Brasil
Arrastão da folia na Praia de Itaipava
14h às 16h - Matais do Brasil
Praia da Gamboa
10h às 12h Banda Tropical
Lagoa Guanandi
14h às 16h Banda Tropical
13/02/18
Arrastão da folia na Praia de Itaoca
10h às 12h - Matais do Brasil
Arrastão da folia na Praia de Itaipava
14h às 16h - Matais do Brasil
Praia da Gamboa
10h às 12h - Banda Tropical
Lagoa Guanandi
14h às 16h Banda Tropical
Guaçuí
10/02 sábado
19h banda Contra Tempo próximo a rodoviária
11/02 domingo
19h desfile dos blocos avenida Marechal Floriano
0h Flavinha Mendonça Praça da Bandeira
12/02 segunda-feira
17h carnaval kids banda Art Brasil
0h Alex Campanha Praça da Bandeira
13/02 Terça-feira
18h Banda Reflexus Praça João Acacinho
0h Carlos Magalhães Praça da Bandeira
Santa Leopoldina
Entre dias 9 e 13 de fevereiro, sempre a partir das 20 horas
Durante o Carnaval entre os atrativos estão a própria Banda Show Leopoldinense (sopro e percussão), os bonecos gigantes, o boi e a mulinha. No domingo três principais blocos aninam a folia: o Bloco do Sapão, A Turma do Funil e o Bloco da Mil.
Carnaval de Conceição da Barra
De sexta até a terça-feira, as Bandas Agitus, Arerê, Cerradus e DLuar irão se revezar no palco e no trio, onde também se apresentarão as cantoras Kelly Muniz e Michelle Rocha. Abaixo as atrações nacionais.
Sexta-feira (9)
show com Jorginho, ex-vocalista da Banda Os Sungas
Sábado (10)
Ricardinho da Bahia
Domingo (11)
Banda Pagodart
Segunda-feira (12)
Banda Patrulha do Samba
Carnavibe em Itaúnas
Quando: dias 10 e 12 de fevereiro, a partir das 22h
Onde: Vibe Itaúnas, Itaúnas Conceição da Barra
Programação:
Dia 10 Rael, Maneva e Falamansa
Dia 12 Planta e Raiz, Gabriel O Pensador, Andrew Tosh e Chama Chuva.
Ingressos: R$ 70 (pista/ 1 dia); R$ 180 (camarote/ 1 dia); R$ 120 (passaporte/ pista/ 2 dias); R$ 300 (passaporte/ camarote open bar/ 2 dias) R$ 200 (passaporte/camarote KA 347/ 2 dias). Valores não incluem taxa de serviço.
Pontos de venda: Mundo Elétrico (São Mateus), Luiz Tintas (São Mateus e Linhares), Pety Petá (Conceição da Barra), Acesso VIP (Shopping Vitória), Jaklayne Joias (Grande Vitória) e no site.
Informações: https://www.facebook.com/events/187971358603731/
Bloco Pararai
Um dos mais tradicionais blocos de rua do Espírito Santo, o Pararai se prepara para movimentar, mais uma vez, as ruas do município de Conceição da Barra durante o carnaval. A famosa batucada irá sair nos dias 11 e 13 de fevereiro, com um circuito que passa pela orla e ruas do município capixaba.
Aberta ao público, a Batucada do Pararai, que completa 31 anos em 2018, promete levar todo o clima do carnaval aos foliões, com fantasias, marchinhas e muito mais.
Confira abaixo a programação
DIA 11/02 domingo saída em frente aos correios e circuito pelas ruas da cidade a partir das 18 horas
DIA 13/02 terça feira saída em frente aos correios e circuito pelas ruas da cidade a partir das 18 horas