Confira o roteiro de festas para curtir o carnaval de Norte a Sul

Carnaval no Centro de Vitória no Bloco Regional da Nair Crédito: Marcelo Prest

A época mais festiva, colorida e purpurinada do ano finalmente chegou e está com programação cheia de norte a sul do Espírito Santo. Tem bloco, tem festa, tem fanfarra, tem show, tem tudo. Só na Grande Vitória, são 51 blocos.

Em 2018, a Regional da Nair vai encher o Centro de Vitória com folionas e foliões pelo oitavo ano consecutivo. A concentração é a partir das 9 horas, no dia 11 de fevereiro, domingo de carnaval, em frente ao galpão 5 do Porto de Vitória. Serão 35 ritmistas com apoio de equipe de metais. A ideia é atravessar parte da Avenida Mascarenhas de Moraes (a Beira-Mar) e ir até a Praça Getúlio Vargas.

A Festa Bekoo das Pretas agora também é bloco, que vai desfilar no Centro de Vitória, no dia 11 de fevereiro, sábado de Carnaval. Priscila Gama, presidente do Instituto das Pretas, que organiza o bloco, detalha a folia. A festa dava de três mil a quatro mil pessoas. E já estávamos ensaiando de levar para a rua. A concentração vai ser na Avenida Jerônimo Monteiro, diz. Assim como o instituto, a proposta da festa e do bloco é incentivar o protagonismo feminino e negro.

Vão animar a folia no Bekoo das Pretas as DJs Tamy, Muriel Falcão e Ursula.

E como o carnaval é um direito de todo brasileiro, quem vai trabalhar na folia também vai ter seu momento de fazer festa. Todo primeiro sábado após o carnaval, jornalistas de diferentes redes do Estado se juntam para fazer festa.

A jornalista Ruhani Maia, 31 anos, uma das vocais do bloco Pauta Quente explica a proposta: É um bloco criado por jornalistas porque, na época do carnaval, nem todos podem curtir a folia. A ideia é juntar todo mundo e aproveitar o que resta do carnaval dançando e se divertindo muito. Mas isso não fica restrito a jornalistas: o bloco abraça a todos.

Interior

Em Regência, Linhares, hoje tem show com a banda Alternativos do Reggae, na Praça Caboclo Bernardo, às 21 horas, e banda Mato Seco, no mesmo local.

Bloco Surpresa

Assim como no ano passado, o Bloco Surpresa, que este ano completa 30 anos, não vai desfilar nas ruas da Barra do Jucu, em Vila Velha. No entanto, este ano a banda Siri de Tamanco, que toca no bloco, vai se apresentar de sábado à terça-feira de carnaval, a partir das 15 horas, na Praça Pedro Valadares, no mesmo bairro.

Programação de Carnaval - Blocos e shows

Vitória

7 de fevereiro

Pela Donas do Centro

Das 18h às 21h, Centro

10 de fevereiro

Regionalzinho

Das 15 às 19 horas

Parque Moscoso

Bekoo das Pretas

Das 15h às 19h, Centro

Bloco do Bairro Goiabeiras

Das 15h às 19h, Goiabeiras

11 de fevereiro

Regional da Nair

Das 9h às 15h, Centro

Tô Baby

Das 16h às 19h, Jardim Camburi

13 de fevereiro

Bloco Amigos da Onça

Das 15h às 19h, Centro

17 de fevereiro

Kustelão

Das 13h30 às 19h, Jardim Camburi

18 de fevereiro

Amigos de Itararé

Das 15h às 19h, Itararé

24 de fevereiro

Bloco das Piranhas

Das 14h às 19h, Consolação/ Gurigica

25 de fevereiro

Bloco da Pelada

Das 14h às 18h, Jesus de Nazareth

Pinduraí

Das 15h às 19h, Santos Dumont

9 de fevereiro

Carnafolia Bora Lá

Das 18h às 22h

Itacibá. Concentração em frente ao Extrabom, na rua Manoel Joaquim dos Santos

13 de fevereiro

Lambe Sal

Das 18h às 22h

Nova Brasília. Concentração na rua Vila Velha.

17 de fevereiro

Carnaflexal

Das 18h às 22h

Flexal 2. Concentração na avenida Nossa Senhora da Penha.

18 de fevereiro

Só BB

Das 17h às 21h

Vila Graúna. Concentração na rua principal de Vila Graúna.

8 de abril

As Piranhas do Jegue

Das 13h às 17h

Bela Aurora. Concentração na saída da Praça de Bela Aurora

Arrasa Geral

Das 15h às 19h

São Benedito. Concentração no Bar do Josino, na rua Costa Brandão.

Serra

9 de fevereiro

Adrenalina

Das 19h às 22h, em Jacaraípe

Piranhas

Das 19h às 22h, em José de Anchieta

10 de fevereiro

Banho de mar à fantasia

Manguinhos, às 12h

10 a 13 de fevereiro

Carapiranha

Das 20h às 23h, em Carapebus

Jegue Folia e Galo da Praia

Bicanga, das 16h às 20h

Bloco Ratazanas

Das 18h às 22h, em Jacaraipe

11 de fevereiro

As moças de Serra Dourada

Das 20h às 23h, Serra Dourada III

Acadêmicos de Continental

Das 20h às 23h, em Cidade Continental

Tô a Toa

Central Carapina, das 16h às 19h

Pega no Badalo

Das 16h às 19h, Feu Rosa

Leva Nóis

Das 18h às 22h, em

Nova Almeida

12 de fevereiro

As Piranhas

Manguinhos, das 16h às 19h

13 de fevereiro

Piriguetes

Das 16h às 19h, em Planalto Serrano

Alegria

Das 20h às 23h, em Barcelona

Vila Velha

11 e 13 de Fevereiro

Bloco Carnavalesco Grande Cobilândia

Às 18h, Praça Dondoca, Rio Marinho

Bloco Folia do Sacoroxo

Às 16h, Coqueiral de Itaparica

12 e 13 de Fevereiro (Segunda e Terça-feira)

Bloco Butekats

Às 16h, Balneário Ponta da Fruta

12 de Fevereiro (Segunda-feira)

Bloco Canelinhas

Às 9h, na Rua Fortaleza, Itapoã

Muqui

De 10 a 13 de fevereiro

Grupos de bois pintadinhos

O desfile dos 20 grupos de bois pintadinhos cadastrados será a partir das 20h

Marataízes

De 9 a 13 de fevereiro

Show e blocos

Inicia-se no dia 09 de fevereiro às 23h com show de Beto Kauê na Barra de Itapemirim, próximo a antiga Estação Ferroviária. Blocos de sábado a terça-feira

Dia 09 de fevereiro (Sexta-feira)

12h - Abertura Oficial do Carnaval Marataízes 2018  Cortejo com o Bloco Bleque na Lagoa do Siri

20h  Ensaio do Bloco Pecado é Não Brincar  Lagoa Danta

23h - Carnaval de Rua de Marataízes com Recongo  Centro

23h Palco Marataízes Folia com Cheiro da Cor  Centro

23h  Palco Barra Folia com BETO KAUÊ  Barra

Sábado - 10 De Fevereiro

09h  Palco Cidade Nova Folia com Aula de Zumba

11h  Fanfarras na Praia Central, Boa Vista, Praia Dos Cações, Praia Da Barra E Cidade Nova

13h  Fanfarras na Praia Das Rosas E Praia Das Pitas

13h  Palco Lagoa do Siri Folia com Flesh Martins

13h - Palco Cidade Nova Folia com Agita Aê

15h  Palco Lagoa Do Siri Folia Com Ary Ferraz

15h  Palco Cidade Nova Folia Com Sambolada

15h30  Bloco Caldeirão, Areia Preta Até a Praia da Colônia

17h  3º Folia Running, Xodó em Direção a Praia Central

18h  Palco Cidade Nova Folia com Aula de Zumba

18h  Matinê Da Balbina no Centro

18h  Concentração do Bloco Laje da Preta na Praia da Colônia

19h  Bloco Dú Oi, Xodo em Direção A Praia Central

20h  Ensaio do Bloco Pecado É Não Brincar em Lagoa Dantas

20h  Bloco Laje da Preta, Praia da Colônia em direção a Praia Central

20h  Carnaval de Rua no Centro com Bloco Bleque

22h  Bloco Calçada da Fama, circulando na Barra

23h  Palco Marataízes Folia com Sambadim

23h  Carnaval de Rua no centro com Recongo

23h  Palco Barra Folia com Tomaê

Domingo - 11 De Fevereiro

09h  Palco Cidade Nova Folia com Aula de Zumba

11h  Fanfarras na Praia da Colônia, Carone, Praia da Barra e Cidade Nova

13h  Fanfarras na Praia De Boa Vista, Praia dos Cações, Praia das Rosas e Praia Das Pitas

13h  Palco Cidade Nova Folia com Neon

13h  Palco Lagoa do Siri Folia com David Babim

15h  Palco Cidade Nova Folia com Os Santaréns

15h  Palco Lagoa do Siri Folia com Celsinho

18h  Palco Cidade Nova Folia com Aula De Zumba

18h  Matinê da Balbina No Centro

19h  Bloco Peroá das 12, Praça do Carone em Direção a Praia Central

19h30  Bloco Boi Bebum, Xodo em direção a Praia Central

20h  Ensaio do Bloco Pecado É Não Brincar em Lagoa Dantas

20h  Carnaval de Rua no Centro com Recongo

22h  Bloco VVV, circulando Na Barra

22h  Carnaval de Rua no Centro com Bloco Bleque

23h  Palco Barra Folia com Banda Astral

23h  Palco Marataízes Folia com Eliana Sabino

Segunda - 12 De Fevereiro

09h  Palco Cidade Folia com Aula de Zumba

11h  Fanfarras na Praia do Centro, Boa Vista, Praia Dos Cações, Praia da Barra, Cidade Nova, Praia Da Cruz e Praia Da Areia Preta

13h  Palco Cidade Nova Folia com Banda Auge

13h  Palco Lagoa Do Siri Folia com Tomaê

15h  Palco Lagoa Do Siri Folia com Alex Fendder

15h  Palco Cidade Nova Folia com Mc Tupan

18h  Palco Cidade Nova Folia com Aula De Zumba

18h  Matinê Da Balbina No Centro

18h  Bloco Pecado É Não Brincar em Lagoa Dantas

19h  Bloco Dú Oi, Xodo em direção a Praia Central

19h30  Bloco Boi Olá, Prox. ao Super. Navio em direção a Praia Central

20h  Palco Lagoa Dantas Folia Com Sensamba

20h  Bloco Unidos Santa Tereza, Bairro Santa Tereza em direção A Praia Central

20h  Carnaval de Rua no Centro com Bloco Belque

21h  Bloco Pé de Moleque na Barra

22h ­ Carnaval de Rua no centro com Recongo

22h  Palco Lagoa Dantas Folia com Mc Tupan

23h  Palco Marataízes Folia com Black Sete

23h  Palco Barra Folia com Ks10

Terça - 13 de Fevereiro

09h  Palco Cidade Nova Folia Com Aula De Zumba

11h  Fanfarras na Praia da Colônia, Carone, Praia Da Barra, Cidade Nova, Boa Vista e Praia dos Cações

13h  Fanfarras na Praia da Cruz e Areia Preta

13h  Palco Cidade Nova Folia com Ke Swingue Bom

13h  Palco Lagoa do Siri Folia com Agita Aê

15h  Palco Cidade Nova Folia com Koisa Nossa

15h  Palco Lagoa do Siri Folia com Marcelo Moraes

17h  Concentração Bloco Bote Fé, Próximo a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha

18h  Bloco Bote Fé, próximo a Câmara Municipal em direção a Praia Central

19h  Bloco das Piranhas, circulando Na Barra

20h  Confraternização do Bloco Pecado É Não Brincar

21h  Recepção do Bloco das Piranhas no Palco do Barra Folia

21h  Bloco Amantes do Lugar, circulando pela Barra

22h  Carnaval de Rua no Centro com Recongo

23h  Carnaval de Rua no Centro com Bloco Bleque

23h  Palco Marataízes Folia com Feijão Balanço

23h  Palco Barra Folia com New Place Band

Cachoeiro de Itapemirim

De 9 a 13 de fevereiro

Atrações

Atrações no bairro Aeroporto e no centro da cidade. O encerramento será animado com o tradicional grupo Bartucada, da cidade mineira de Diamantina

Alfredo Chaves

De 9 a 13 de fevereiro

Programação

Haverá a apresentação da Escola de Samba, Unidos da Macrina, shows com diversas bandas, Grito de Carnaval dos Idosos e desfiles de blocos pelas ruas da cidade. A novidade deste ano é a matinê para as crianças que acontecerá na segunda-feira de carnaval na Praça Colombo Guardia. No distrito de Matilde também haverá muita folia

Regência

Domingo - 07/01

18h  Feirinha Comunitária (Avenida do Farol)

18h30min  Soltura de Filhotes de Tartarugas (Praia das Casuarinas)

20h  Trio e banda Fubica

Dia 9, sexta:

Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

19h concursos de Marchinha (base com Kê Swing Bom) e de Rei Momo e Rainha

show com Bloco Bleque

Dia 10, sábado:

Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, 20h, shows com as bandas Agitaê e KS10, concurso de Fantasia de Luxo e Originalidade

Dia 11, domingo:

Praça de Fátima (Matinê Infantil)

18h

show com a Orquestra Carnavalesca Choro S/A

Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

20h

shows com Rogério Aço Doce e Fernanda Fontes

Dia 12, segunda:

Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

20h

shows com as bandas Tomaê e Abadart

Dia 13, terça

Praça de Fátima (Matinê Infantil)

18h

show com Orquestra Carnavalesca Choro S/A

Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

20h

shows com as bandas MC6 e Bartucada Diamantina

Castelo

Dia 08

19h  Concentração no Bar do Amém

20h  saída do bloco das Piranhas e do Bloco do Piru

Castelão

21h  Banda Agitaê

23h  Desfile da Piranha 2018

23h30  Samba Adm

Itapemirim

Programação das tendas Culturais

11/02/2018

Domingo de Carnaval  Praça Itaipava

18h  Matine do Arte e Cultura com Banda Pik Total

11/02/2018

Domingo de Carnaval  Praça de Itaoca

Matine da Cultura com Banda Orquestra Maratimba

12/02/2018

Segunda de Carnaval  Praça Itaipava

18h  Matine do Bloco Vai quem Quer com Banda Orquestra Maratimba

12/02/2018

Segunda de Carnaval  Praça de Itaoca

Matine da Cultura com Banda PIK TOTAL

Programação do Festival Carnavalesco Viva a Vila

Dia 09/02/2018

18 h  Cortejo do Imperador  Com marchinha de carnaval  pelas ruas do centro histórico de Itapemirim com Banda Matais do Brasil

19 h  Bloco ``Quem Não Aguenta Bebe Água ´´ (Espaço Feirinha) Banda Tropical

21 h  Show com Banda Agitaê

23 h - Show com Banda Comichão

Dia 10/02/2018

16h  Matine na Quadra da Pestaloze  Banda PIK TOTAL

18 h  Cortejo do Imperador  Com marchinha de carnaval  com marchinha de carnaval  pelas ruas do centro histórico de Itapemirim com Banda Tropical

21 h  Show com a Banda Auge.

23 h - Show com banda AXE BAHIA

Dia 11/02/2018

15 h - Tarde de Pagode com Sensasamba

17 h  Concurso de blocos  Desfile e julgamento ( Regulamento no Site da Prefeitura )

06 Blocos

Banda Tropical e Metais do Brasil na condução.

20 h  Apuração e Premiação.

21 h  Show com Don Américo e Banda

23 h - Show com Projeto Feijoada.

Dia 12/02/2018

16 h  Cortejo do Imperador  Com marchinha de carnaval  pelas ruas do centro histórico de Itapemirim - Banda Tropical

18h  Show com Bateria Carnavalesca Malicia do Samba .

21 h  Show com Taiana França.

23 h - Show com Fabrício Venturini.

Dia 13/02/2018

16h  Matine na Quadra da Pestaloze co m Banda PIK TOTAL

18 h - Desfile do Campeão  Com marchinha de carnaval  pelas ruas do centro histórico de Itapemirim -Banda Tropical

21 h - Show com Musical Preteados.

23 h - Show com Beto Kauê.

Programação do Projeto Fanfarras nas Praias

09/02/18

Arrastão da folia na Praia de Itaoca

10h às 12h - Banda Tropical

Arrastão da folia na Praia de Itaipava

14h às 16h - Banda Tropical

Praia da Gamboa

10h às 12-Matais do Brasil

Lagoa Guanandi

14h às 16h - Matais do Brasil

10/02/18

Arrastão da folia na Praia de Itaoca

10h às 12h - Matais do Brasil

Arrastão da folia na Praia de Itaipava

14h às 16h - Matais do Brasil

Praia da Gamboa

10h às 12h  Banda Tropical

Lagoa Guanandi

14h às 16h - Banda Tropical

11/02/18

Arrastão da folia na Praia de Itaoca

10h às 12h - Matais do Brasil

Arrastão da folia na Praia de Itaipava

14h às 16h - Matais do Brasil

Praia da Gamboa

10h às 12h  Banda Tropical

Lagoa Guanandi

14h às 16h  Banda Tropical l

12/02/18

Arrastão da folia na Praia de Itaoca

10h às 12h - Matais do Brasil

Arrastão da folia na Praia de Itaipava

14h às 16h - Matais do Brasil

Praia da Gamboa

10h às 12h  Banda Tropical

Lagoa Guanandi

14h às 16h  Banda Tropical

13/02/18

Arrastão da folia na Praia de Itaoca

10h às 12h - Matais do Brasil

Arrastão da folia na Praia de Itaipava

14h às 16h - Matais do Brasil

Praia da Gamboa

10h às 12h - Banda Tropical

Lagoa Guanandi

14h às 16h  Banda Tropical

Guaçuí

10/02  sábado

19h  banda Contra Tempo  próximo a rodoviária

11/02  domingo

19h  desfile dos blocos avenida Marechal Floriano

0h  Flavinha Mendonça Praça da Bandeira

12/02  segunda-feira

17h  carnaval kids  banda Art Brasil

0h  Alex Campanha  Praça da Bandeira

13/02  Terça-feira

18h  Banda Reflexus  Praça João Acacinho

0h  Carlos Magalhães  Praça da Bandeira

Santa Leopoldina

Entre dias 9 e 13 de fevereiro, sempre a partir das 20 horas

Durante o Carnaval entre os atrativos estão a própria Banda Show Leopoldinense (sopro e percussão), os bonecos gigantes, o boi e a mulinha. No domingo três principais blocos aninam a folia: o Bloco do Sapão, A Turma do Funil e o Bloco da Mil.

Carnaval de Conceição da Barra

De sexta até a terça-feira, as Bandas Agitus, Arerê, Cerradus e DLuar irão se revezar no palco e no trio, onde também se apresentarão as cantoras Kelly Muniz e Michelle Rocha. Abaixo as atrações nacionais.

Sexta-feira (9)

show com Jorginho, ex-vocalista da Banda Os Sungas

Sábado (10)

Ricardinho da Bahia

Domingo (11)

Banda Pagodart

Segunda-feira (12)

Banda Patrulha do Samba

Carnavibe em Itaúnas

Quando: dias 10 e 12 de fevereiro, a partir das 22h

Onde: Vibe Itaúnas, Itaúnas  Conceição da Barra

Programação:

Dia 10  Rael, Maneva e Falamansa

Dia 12 Planta e Raiz, Gabriel O Pensador, Andrew Tosh e Chama Chuva.

Ingressos: R$ 70 (pista/ 1 dia); R$ 180 (camarote/ 1 dia); R$ 120 (passaporte/ pista/ 2 dias); R$ 300 (passaporte/ camarote open bar/ 2 dias) R$ 200 (passaporte/camarote KA 347/ 2 dias). Valores não incluem taxa de serviço.

Pontos de venda: Mundo Elétrico (São Mateus), Luiz Tintas (São Mateus e Linhares), Pety Petá (Conceição da Barra), Acesso VIP (Shopping Vitória), Jaklayne Joias (Grande Vitória) e Mundo Elétrico (São Mateus), Luiz Tintas (São Mateus e Linhares), Pety Petá (Conceição da Barra), Acesso VIP (Shopping Vitória), Jaklayne Joias (Grande Vitória) e no site

Informações: https://www.facebook.com/events/187971358603731/

Bloco Pararai

Um dos mais tradicionais blocos de rua do Espírito Santo, o Pararai se prepara para movimentar, mais uma vez, as ruas do município de Conceição da Barra durante o carnaval. A famosa batucada irá sair nos dias 11 e 13 de fevereiro, com um circuito que passa pela orla e ruas do município capixaba.

Aberta ao público, a Batucada do Pararai, que completa 31 anos em 2018, promete levar todo o clima do carnaval aos foliões, com fantasias, marchinhas e muito mais.

Confira abaixo a programação

DIA 11/02  domingo  saída em frente aos correios e circuito pelas ruas da cidade a partir das 18 horas