  • Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia de provas do Enem
Resultados

Confira o gabarito extraoficial do primeiro dia de provas do Enem

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 23:40

Redação de A Gazeta

04 nov 2018 às 23:40
Movimentação de candidatos ao Exame Nacional do Ensino Medio (ENEM), em frente Universidade Nove de Julho (UNINOVE), localizado na rua Tagipuru, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, na manhã deste domingo(04). Crédito: Eduardo Carmim/Agência O Dia
Confira abaixo o gabarito extraoficial das provas elaborado por professores do curso preparatório on-line QG do Enem e da rede de ensino Eleva Educação.
O gabarito oficial será divulgado em 14 de novembro, juntamente com os Cadernos de Questões, no Site do Enem e no Aplicativo. Já o resultado deverá ser divulgado no dia 18 de janeiro de 2019.
Prova amarela
Inglês
1 -b
2 - b
3 - e
4 - d
5 - c
Espanhol
1 - c
2 - b
3 - b
4 - d
5 - b
Linguagens e Ciências Humanas
6 - b
7 - b
8 - e
9 - a
10 - d
11 - e
12 - c
13 -a
14 - c
15 - e
16 -d
17 - b
18 - e
19 - a
20 - d
21 - a
22 - b
23 - e
24 - c
25 - b
26 - c
27 - b
28 - a
29 - e
30 - c
31 - c
32 - b
33 - e
34 - a
35 - b
36 - d
37 - d
38 - d
39 - a
40 - c
41 - d
42 - c
43 - e
44 - c
45 - b
46 - a
47 - e
48 - e
49 - c
50 - d
51 - e
52 - c
53 - b
54 - e
55 - b
56 - d
57 - c
58 - a
59 - c
60 - d
61 - e
62 - d
63 - e
64 - e
65 - d
66 - b
67 - d
68 - d
69 - e
70 - b
71 - c
72 - e
73- c
74- d
75 - e
76 - c
77 - a
78 - a
79 - b
80 - e
81 - d
82 - b
83 - e
84 - b
85 - b
86 - e
87 - b
88 - e
89 - c
90 -c
 
Prova azul
Inglês
1 - b
2 - b
3 - d
4 - e
5 - c
Espanhol
1 - b
2 - b
3 - c
4 - d
5 - b
Linguagens e Ciências Humanas
6 - c
7 - e
8 - c
9 - b
10 - a
11 - b
12 - d
13 - b
14 - e
15 - c
16 - a
17 - c
18 - d
19 - d
20 - d
21 - b
22 - b
23 - e
24 - a
25 - d
26 - e
27 - c
28 - a
29 - c
30 - e
31 - d
32 - b
33 - e
34 - b
35 - c
36 - b
37 - c
38 - b
39 - e
40 - a
41 - e
42 - c
43 - a
44 - d
45 - a
46 - c
47 - a
48 - c
49 - d
50 - d
51 - b
52 - d
53 - d
54 - e
55 - c
56 - c
57 - e
58 - d
59 - e
60 - e
61 - e
62 - b
63 - c
64 - e
65 - a
66 - e
67 - e
68 - c
69 - b
70 - b
71 - e
72 - b
73 - e
74 - d
75 - b
76 - e
77 - d
78 - e
79 - c
80 - b
81 - e
82 - b
83 - d
84 - c
85 - a
86 - a
87 - b
88 - c
89 - d
90 - e
 
PROVA ROSA
Inglês
 
1 - C
2 - B
3 - E
4 - D
5 - B
Espanhol
1 - B
2 - B
3 - D
4 - C
5 - B
Linguagem e Ciências Humanas
6 - E
7 - C
8 - A
9 - D
10 - D
11 - B
12 - B
13 - E
14 - C
15 - B
16 - E
17 - A
18 - E
19 - C
20 - A
21 - B
22 - D
23 - A
24 - D
25 - A
26 - C
27 - D
28 - B
29 - C
30 - B
31 - C
32 - E
33 - C
34 - B
35 - B
36 - E
37 - C
38 - A
39 - D
40 - A
41 - B
42 - E
43 - C
44 - E
45 - D
46 - C
47 - D
48 - E
49 - C
50 - A
51 - A
52- B
53 - B
54 - D
55 - D
56 - E
57 - C
58 - B
59 - E
60 - E
61 - D
62 - B
63 - E
64 - B
65 - B
66 - E
67 - B
68 - E
69 - D
70 - E
71 - E
72 - E
73 - B
74 - C
75 - E
76 - A
77 - E
78 - E
79 - C
80 - E
81 - C
82 - C
83 - D
84 - B
85 - D
86 - D
87 - C
88 - A
89 - C
90 - D
 
PROVA BRANCA
Inglês
 
1 - B
2 - C
3 - D
4 - E
5 - B
Espanhol
1 - D
2 - B
3 - C
4 - B
5 - B
Linguagem e Ciências Humanas
6 - A
7 - C
8 - D
9 - C
10 - B
11 - E
12 - A
13 - E
14 - C
15 - B
16 - C
17 - B
18 - A
19 - D
20 - B
21 - B
22 - E
23 - C
24 - E
25 - C
26 - B
27 - D
28 - D
29 - B
30 - E
31 - A
32 - B
33 - D
34 - A
35 - D
36 - A
37 - C
38 - E
39 - D
40 - E
41 - C
42 - A
43 - B
44 - E
45 - C
46 - E
47 - C
48 - C
49 - B
50 -B
51 - E
52 - B
53 - E
54 - D
55 - B
56 - E
57 - D
58 - B
59 - D
60 - D
61 - A
62 - E
63 - E
64 - C
65 - D
66 - E
67 - C
68 - B
69 - E
70 - C
71 - A
72 - C
73 - D
74 - E
75 - D
76 - E
77 - E
78 - C
79 - D
80 - E
81 - C
82 - A
83 - A
84 - B
85 - B
86 - D
87 - E
88 - B
89 - C
90 - E

