Confira as cinco dicas para a redação do Enem de quem é nota mil

O bom desempenho de Daniela Cardozo Lucas garantiu a ela uma vaga no curso de Medicina da Ufes

Publicado em 27 de outubro de 2019 às 07:00 - Atualizado há 6 anos

Daniela Cardozo Lucas, aluna de Medicina da Ufes, conquistou a nota 1000 na redação do último Enem Crédito: Bernardo Coutinho

Candidato de um curso da área de Humanas ou não, a Redação é uma prova importante para se dar bem no Enem. A universitária Daniela Cardozo Lucas não tem dúvidas disso: após cinco tentativas para ingressar em Medicina na Ufes, ela está convicta que o fato de ter tirado a nota máxima na última edição do exame contribuiu para o seu sucesso.

"De todas as provas, é a que tem a possibilidade de nota maior porque não depende do TRI (sistema de correção das provas do Enem). Então, é possível melhorar muito a média final do Sisu (Sistema de Seleção Unificada)", observa. E, se você também quer ter um bom desempenho, confira as cinco dicas para a redação de Daniela, uma entre 55 candidatos que, em 2018, tiraram mil na avaliação.

Estrutura Para Daniela, na redação, a estrutura é uma das dificuldades. O texto é dissertativo-argumentativo, e deve ser desenvolvido a partir de uma situação-problema com introdução (ponto de vista sobre o assunto), desenvolvimento (argumentos) e conclusão (proposta de solução). O Enem exige que o texto tenha, no mínimo, sete linhas e, no máximo, 30. Nesse quesito, exercitar a produção de textos ajuda a organizar melhor a estrutura.

Repertório Outro ponto de dificuldade, na avaliação de Daniela, é o repertório. Então, ela diz que se empenhou bastante para fazer a maior variedade de temas para que, na hora da prova, tivesse argumentos para qualquer assunto que aparecesse. "Além disso, é imprescindível fazer projeto de texto em vez de escrever o texto direto, pois o texto necessita de conexão do início ao fim e o projeto deve ser evidente para quem corrigir a redação."

Referências Para aumentar seu repertório, Daniela viu filmes, séries e conteúdos jornalísticos durante a sua preparação. "Na redação que tirei mil, usei conteúdo jornalístico e acho que foi essencial para a nota, pois é muito importante criar uma contextualização para os argumentos usados."

Reta final Revisão é a palavra de ordem para os dias que antecedem o Enem. "Eu li inúmeras vezes os textos que já tinha feito, para fixar os tipos de argumentos e propostas de intervenção e, com os eixos temáticos que eu não havia me aprofundado tanto, tentava ler argumentos bons, caso não desse mais tempo de fazer novas redações inteiras. "

Na prova Dormir bem na véspera e ter tranquilidade é o que recomenda Daniela. Para ela, a melhor estratégia foi começar o exame pela redação, mas só passar a limpo depois de fazer uma das provas objetivas. Contudo, a universitária ressalta que cada candidato deve usar o método que funciona melhor si. "Basta aplicar a sequência que tenha dado certo nos simulados durante o ano. E sempre acreditar que não é a prova que assume o controle da situação e sim o aluno; manter a calma para conseguir aplicar tudo o que foi estudado"

