Confira a nova grade de programação de A Gazeta

Colunistas, podcasts e programas em vídeo trazem muito mais conteúdos em diversas áreas

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 07:33 - Atualizado há 6 anos

Redação A Gazeta/CBN Crédito: Ricardo Medeiros

Para estar cada vez mais próxima dos capixabas, em novos formatos e diversas plataformas, A Gazeta apresenta hoje sua nova grade de programação. São colunistas próprios, colaboradores fixos, podcasts e programas em vídeo que chegam para levar ainda mais conteúdo para o público.

A marca dessa nova grade de programação em texto, áudio e vídeo é a diversidade. Todos os dias da semana, os leitores poderão ler conteúdos sobre temas variados: política, economia, cotidiano, cultura, esportes, sociedade, saúde, sexo, bem-estar, diversidade, inclusão, moda, beleza, entre outros tantos.

"Teremos textos de domingo a domingo para todos os gostos de leituras. São colunistas locais e nacionais, além dos colaboradores fixos escolhidos a dedo pela equipe de Opinião. A Revista.ag também elencou novos articulistas para o digital", afirma Elaine Silva, editora-chefe. Em áudio, A Gazeta lançou e vai lançar novos podcasts e programas em vídeo. Vale conferir e marcar na agenda para não perder seu texto, áudio ou vídeos favorito.

