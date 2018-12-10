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Meninos desaparecidos

Conduta de guarda-vidas em Vila Velha poderia ter sido diferente?

Após questionamentos de internautas do Gazeta Online, a Prefeitura de Vila Velha foi procurada e falou sobre a ação dos guarda-vidas no caso dos meninos que sumiram no mar

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 14:42
A mãe de Geanderson,de 9 anos, passou a tarde deste domingo (09) em busca do filho na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução
No último sábado (8), dois meninos, de 9 e 12 anos, desapareceram no mar na Barra do Jucu, em Vila Velha, por volta das 16h. As crianças brincavam na água quando o mais novo, Geanderson Custódio, foi arrastado em direção às pedras, bateu a cabeça e desmaiou. O mais velho, Dhanyel Brandão dos Santos tentou socorrer o amigo, mas também acabou sendo arrastado pela correnteza.
Desde o acontecimento, muitos internautas do Gazeta Online têm questionado a conduta dos salva-vidas, que, de acordo com as opiniões dos leitores, não teriam tomado uma atitude mais objetiva com relação às crianças, que estavam sozinhas na praia em um dia de mar agitado e com avisos de tempo ruim.
No dia em que tudo aconteceu, a Prefeitura de Vila Velha informou que os guarda-vidas alertaram os meninos, que saíram da água, mas depois que os guarda-vidas foram embora, os garotos entraram novamente na praia.
> Vídeo mostra crianças brincando no mar antes de sumirem em Vila Velha
GUARDA-VIDAS AGIRAM DE ACORDO COM PROTOCOLO, DIZ PREFEITURA
Procurada novamente, após os questionamentos de internautas por meio de redes sociais, a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, informou, em nota, que os guarda-vidas escalados para o posto no bairro Barra do Jucu agiram de acordo com o protocolo de atuação do salvamento aquático.
Geanderson, 9 anos, e Dhanyel, 12 anos, desaparecem no mar da Barra do Jucu Crédito: Reprodução
Ao observar as crianças no mar, diz a nota, os guarda-vidas fizeram a prevenção para que os meninos saíssem da água em virtude do mar agitado. Após cumprirem a jornada de trabalho, os guarda-vidas deixaram o posto e, na hora, constataram que não havia ninguém na água. Segundo populares, os meninos voltaram à praia e o desaparecimento ocorreu a partir daí. Vale destacar, diz a prefeitura, que os guarda-vidas trabalham com prevenção, orientação e são treinados para o salvamento aquático.
> "A mãe fica olhando para o mar na esperança do filho aparecer"
OUTROS QUESTIONAMENTOS
A Prefeitura de Vila Velha também foi questionada pela reportagem se os guarda-vidas não poderiam perguntar sobre os pais das crianças no momento em que eles estavam sozinhos na praia e até aguardar a chegada de um responsável. Perguntamos também quais outras atitudes os guardas poderiam ter tomado, se a polícia ou mesmo o Conselho Tutelar poderiam ter sido acionados e se a prefeitura pensa em criar algum protocolo em caso de situações semelhantes, mas a prefeitura não respondeu a estas perguntas.

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