Concessionária: trechos da 101 devem ser entregues a partir de agosto

Funcionários trabalham aplicando asfalto no contorno Crédito: Marcelo Prest





O novo cronograma da concessionária Eco101, responsável pela obras de duplicação da BR 101, empurra a entrega das obras para os meses de agosto, setembro e outubro. Todos estavam prometidos para o primeiro semestre deste ano e já acumulavam atrasos sucessivos.

No caso de João Neiva, a entrega agora está prevista para o mês de agosto. Já os 4,5 quilômetros de Ibiraçu só vão ser liberados para o tráfego no mês de outubro.

Em relação aos atrasos nas obras do Contorno de Iconha, a concessionária relata que foram devido à complexidade da obra e o impacto de fatores como o excesso de chuvas na região, nos últimos meses. É destacado ainda a greve dos caminhoneiros como um dos fatores que levaram a empresa a estender o cronograma dos trabalhos. A expectativa agora é de que as obras sejam concluídas até setembro deste ano. Assista como está a situação no vídeo abaixo:

Outra pendência é o trecho de Anchieta, que não tem data para ser entregue. De um total de 7,4 quilômetros a serem feitos no local, foram entregues de 2,5 quilômetros até a primeira quinzena de novembro do ano passado. O restante, segundo informou a concessionária, há atrasos devido a processos judiciais de liberação da faixa de domínio, ainda em andamento.

Em função disso a Eco101 decidiu iniciar as obras em outro trecho da rodovia. São 30 quilômetros entre as cidades de Viana a Guarapari. Uma duplicação, segundo a Eco101, que está em pleno andamento.

A duplicação ocorrerá a partir do trevo com a BR 262, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Será construído um novo trevo para o cruzamento em desnível entre as duas principais rodovias que cortam o Estado, a BR 101 e BR 262. Com isso, os veículos não precisarão mais parar para seguir viagem no sentido Vitória, Guarapari ou Belo Horizonte. A obra deve ser iniciada e concluída em 2018.

Segundo a Eco101, serão investidos na ampliação do trecho entre Viana e Guarapari R$ 115 milhões. Esse total está dentro dos R$ 310 milhões anunciados pela concessionária para 2018. Além da modernização da rodovia, os investimentos para este trecho também terão impacto no mercado de trabalho, com a criação de mil empregos, disse por nota.





O QUE ESTÁ PENDENTE

JOÃO NEIVA

2,5 quilômetros

No trecho será construída uma intersecção em desnível, tipo mergulhão, em cruzamento na comunidade de Caboclo Bernardo, no km 206. Deverá ser liberado para o tráfego em agosto.

IBIRAÇU

4,5 quilômetros

Em conjunto com a obra de duplicação será realizada retificação de traçado na pista existente entre os kms 218 e 219 no trecho da curva do Mosteiro Zen Budista. Entrega prevista para outubro.

ANCHIETA

7,4 quilômetros

É o total a ser feito no local, mas até agora só foram entregue 2,5 quilômetros. Segundo a concessionária, não há data prevista para a entrega devido a processos judiciais de liberação da faixa de domínio, ainda em andamento.

ICONHA

8 quilômetros

De pista duplicada, com duas novas interseções em desnível nos extremos norte e sul do contorno. Vão ser implantadas ainda duas pontes de 40 metros sobre o Rio Iconha. A entrega está prevista para setembro.

VIANA-GUARAPARI

30 quilômetros