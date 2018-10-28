Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante a manhã

Comunidades do interior de Linhares ficaram sem energia

Em cinco localidades do município, as urnas eletrônicas tiveram que funcionar com baterias. O fornecimento de energia foi restabelecido de forma gradativa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 18:54

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 18:54

Crédito: Reprodução/Pixabay
Cinco comunidades do interior de Linhares, região Norte do Estado, ficaram sem energia elétrica na manhã deste domingo (28), após a forte chuva que atingiu o Espírito Santo na noite de sábado (27). Por conta disso, as urnas eletrônicas localizadas em seções eleitorais das localidades de Quartel de Cima, Humaitá, Chapadão das Palminhas, Desengano e Regência funcionaram à base de bateria até a luz ser restabelecida.
> Susto no bolso! Capixabas reclamam de alta na conta de luz
Apesar da falta de energia elétrica, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que não houve registro de problemas com a votação em Linhares. Procurada, a EDP Escelsa explicou, em nota, que a chuva com ventos fortes de até 80 km/h e raios, no final da tarde no município, projetou objetos como árvores, telhas e placas sobre a rede elétrica e provocou um aumento de ocorrências pontuais de interrupção de energia.
Com isso, os colégios eleitorais das cinco localidades tiveram problemas com o fornecimento de energia. No entanto, segundo a concessionária, o restabelecimento aconteceu de forma gradativa e equipes técnicas estiveram nas comunidades atuando para a volta da energia elétrica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados