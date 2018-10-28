Comunidades do interior de Linhares ficaram sem energia

Cinco comunidades do interior de Linhares, região Norte do Estado, ficaram sem energia elétrica na manhã deste domingo (28), após a forte chuva que atingiu o Espírito Santo na noite de sábado (27). Por conta disso, as urnas eletrônicas localizadas em seções eleitorais das localidades de Quartel de Cima, Humaitá, Chapadão das Palminhas, Desengano e Regência funcionaram à base de bateria até a luz ser restabelecida.
Apesar da falta de energia elétrica, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que não houve registro de problemas com a votação em Linhares. Procurada, a EDP Escelsa explicou, em nota, que a chuva com ventos fortes de até 80 km/h e raios, no final da tarde no município, projetou objetos como árvores, telhas e placas sobre a rede elétrica e provocou um aumento de ocorrências pontuais de interrupção de energia.
Com isso, os colégios eleitorais das cinco localidades tiveram problemas com o fornecimento de energia. No entanto, segundo a concessionária, o restabelecimento aconteceu de forma gradativa e equipes técnicas estiveram nas comunidades atuando para a volta da energia elétrica.