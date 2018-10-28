Comunidades do interior de Linhares ficaram sem energia

Apesar da falta de energia elétrica, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que não houve registro de problemas com a votação em Linhares. Procurada, a EDP Escelsa explicou, em nota, que a chuva com ventos fortes de até 80 km/h e raios, no final da tarde no município, projetou objetos como árvores, telhas e placas sobre a rede elétrica e provocou um aumento de ocorrências pontuais de interrupção de energia.