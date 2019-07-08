Veja lista de ruas

Como vai funcionar a coleta seletiva de lixo em Vila Velha

Coleta será em dias e horários diferentes da coleta domiciliar, e vai funcionar na Praia da Costa, em Itapoã, Coqueiral de Itaparica, Praia das Gaivotas e parte do Centro da cidade

Publicado em 8 de julho de 2019 às 18:41 - Atualizado há 6 anos

Caminhão de seleta coletiva Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Moradores e comerciantes de seis bairros de Vila Velha vão poder contar com a coleta seletiva de lixo já a partir desta segunda-feira (8). A coleta de materiais recicláveis será em dias e horários diferentes da coleta domiciliar, e vai funcionar na Praia da Costa, em Itapoã, Coqueiral de Itaparica, Praia das Gaivotas e parte do Centro da cidade. (veja abaixo os dias específicos e em quais ruas o caminhão da coleta seletiva vai passar)

De acordo com a secretária municipal de Serviços Urbanos, Marizete de Oliveira Silva, os condomínios, prédios, deverão adquirir um contentor específico, de acordo com o volume de material reciclável gerado, identificando-o com as palavras “lixo seco”.

Como separar o lixo?

A Prefeitura Municipal de Vila Velha (PMVV) explica que o cidadão deverá separar o lixo úmido (orgânico) do seco (papéis, plásticos, garrafas, pratos, copos e talheres descartáveis, metais, latas sem resíduos de líquidos e embalagens sem resíduos de alimentos) e vidros.

Veja como separar e sinalizar o lixo seco e o lixo úmido para os coletores Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Devo colocar em sacolas separadas?

O lixo seco, especificamente, deverá estar acondicionado em sacolas separadas, preferencialmente na cor azul.

Onde despejar o lixo?

O lixo seco deverá ser colocado na calçada nos dias e horários estabelecidos pela prefeitura. Não haverá alteração na coleta domiciliar.

Para onde vai o material recolhido?

"Todo material recolhido nestes bairros serão encaminhados para Associação Vila Velhense de Coletores e Coletores de Materiais Recicláveis – Revive, localizado no Polo Industrial de Novo México, gerando renda para diversas famílias, colaborando para o meio ambiente e para a cidade cada vez mais limpa”, explicou a secretaria.

E quem não aderir à coleta...

Poderá ser penalizado. A legislação diz que as unidades residenciais que não aderirem a coleta seletiva estão sujeitas às penalidades legais, conforme Lei Federal de Política Nacional de Resíduos Sólidos nº 12.305/10 e Lei Municipal nº 2.915/94.

Dúvidas?

Em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato pelo número (27) 3149-7290 ou pelo e-mail [email protected].

