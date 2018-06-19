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Estação

Como será o inverno no Espírito Santo?

A estação começa na próxima quinta-feira (21), às 7h07, pelo horário de Brasília

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 20:44
Crédito: Fernando Madeira
O outono está acabando e o inverno chega oficialmente na próxima quinta-feira (21), às 7h07, pelo horário de Brasília. Nesta terça-feira (19), a Climatempo divulgou que o clima no Espírito Santo será de temperaturas mais altas que a média (20 a 22ºC, segundo o Incaper) e chuva durante a estação. 
De acordo com o meteorologista Alexandre Nascimento, em julho, não há expectativa de chuva para o Estado. Já no mês de agosto, é esperado que chova acima da média, devido aos ventos frios que sopram no oceano, podendo ultrapassar os 50 mm.
No mês de setembro, a chuva dá uma trégua e as temperaturas podem subir. O tempo vai ficar bastante seco.
Apesar da chegada da estação, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) garantiu que os capixabas não vão sentir tanta diferença no clima. A temperatura máxima pode chegar a 28ºC e a mínima de 19ºC em todo o Espírito Santo.
FIM DE OUTONO NO ES
Nesta quarta-feira (20) será o último dia de outono para os capixabas e, segundo a Climatempo, o Espírito Santo deve permanecer com bastante nebulosidade, com algumas aberturas de sol, mas não há previsão de chuva. De acordo com o Inmet, a máxima no Estado pode chegar a 28º C e a mínima de 12º C. Não chove.
EM APENAS 12 HORAS, CHUVA EM VITÓRIA ATINGE 88 MILÍMETROS
Em 12 horas, choveu em Vitória 88 milímetros na segunda-feira (18). O volume de chuva foi maior que o esperado, que era de 55 milímetros. 
Por conta da grande quantidade de água, vários pontos de alagamentos foram registrados em Vitória e em outros municípios do estado. Ruas e avenidas ficaram completamente tomadas pela água e a população ilhada.
A água da chuva formou um "rio" no bairro Cobilândia, em Vila Velha. Devido a um valão ter transbordado e, como consequência, ter ficado submerso, um motorista passou com seu carro no local e acabou caindo dentro do buraco formado na rua.
A cidade canela-verde também ficou comprometida nos bairros Itapoã, Divino Espírito Santo e Cristóvão Colombo, além de Avenida Carlos Lindenberg e a Rua Pedro Gonçalves Laranja.
Carro cai dentro de valão no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (18) Crédito: Vítor Jubini

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