Como era a vida do capixaba antes da construção da Terceira Ponte?

O Gazeta Online conversou com quem precisava transitar entre Vitória e Vila Velha antes da construção da Terceira Ponte

Imagem de perfil de Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Colunista / [email protected]

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 15:11

 - Atualizado há 6 anos

Terceira Ponte em abril de 1989 Crédito: Jose A. Magnago

Sair de Vila Velha e ir para Vitória — ou vice-versa — era bem diferente antes da construção da Terceira Ponte, que completa 30 anos nesta sexta-feira (23). "Vida noturna, vida cultural... Não tinha nenhuma praticamente. Saía daqui de manhã e ia para a escola mas demorava uns 40 minutos", detalhou a gastrônoma Marta Cristina Arpini, moradora de Vila Velha.. 

> Terceira Ponte completa 30 anos: vamos continuar pagando pedágio?

A inauguração foi em 1989 e a construção, que é de grande importância para quem circula pela Grande Vitória, também fez toda a diferença na vida dos capixabas.

