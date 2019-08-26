Vídeo

Como era a vida do capixaba antes da construção da Terceira Ponte?

O Gazeta Online conversou com quem precisava transitar entre Vitória e Vila Velha antes da construção da Terceira Ponte

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 15:11 - Atualizado há 6 anos

Terceira Ponte em abril de 1989 Crédito: Jose A. Magnago

Sair de Vila Velha e ir para Vitória — ou vice-versa — era bem diferente antes da construção da Terceira Ponte, que completa 30 anos nesta sexta-feira (23). "Vida noturna, vida cultural... Não tinha nenhuma praticamente. Saía daqui de manhã e ia para a escola mas demorava uns 40 minutos", detalhou a gastrônoma Marta Cristina Arpini, moradora de Vila Velha..

A inauguração foi em 1989 e a construção, que é de grande importância para quem circula pela Grande Vitória, também fez toda a diferença na vida dos capixabas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta