Comércio tem prejuízo estimado de R$ 15 milhões por causa da chuva

A entidade ressalta ainda que, além da perda do faturamento causado pela queda na movimentação de pessoas, o excesso de chuvas prejudicou o deslocamento de funcionários e, com isso, muitas lojas não conseguiram funcionar normalmente. Além disso, muitos comerciantes tiveram suas lojas afetadas com inundações e perda de mercadorias. Dessa forma, os prejuízos causados podem ir além do estimado pelo faturamento.