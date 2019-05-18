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Grande Vitória

Comércio tem prejuízo estimado de R$ 15 milhões por causa da chuva

Segundo a Fecomércio, o excesso de chuvas prejudicou o deslocamento de funcionários e, com isso, muitas lojas não conseguiram funcionar normalmente

Publicado em 

18 mai 2019 às 16:35

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 16:35

Avenida Cezar Hilal completamente alagada em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Os impactos da chuva intensa que atinge a Grande Vitória desde a madrugada deste sábado (18) também afetam o comércio capixaba. Com o grande volume de chuva e muitas ruas completamente alagadas, a Federação do Comércio de Bens, Serviços, e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES) estima uma grande redução no movimento das lojas, gerando a perda de faturamento de R$ 15 milhões, em média, por dia no setor de comércio e serviços.
 
> Em 24 horas, chove cinco vezes mais do que o esperado em Vitória
A entidade ressalta ainda que, além da perda do faturamento causado pela queda na movimentação de pessoas, o excesso de chuvas prejudicou o deslocamento de funcionários e, com isso, muitas lojas não conseguiram funcionar normalmente. Além disso, muitos comerciantes tiveram suas lojas afetadas com inundações e perda de mercadorias. Dessa forma, os prejuízos causados podem ir além do estimado pelo faturamento.
> Militares do Exército resgatam pacientes em maternidade de Vila Velha
A Fecomércio se solidariza com a população e comerciantes capixabas neste momento.
Com informações da Fecomércio

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