Comércio tem prejuízo de mais de R$ 20 milhões por causa da chuva

O presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, informou que cerca de 70% do comércio não abriu nesta segunda-feira (16) Crédito: Marcelo Prest

O prejuízo causado pela chuva intensa que atingiu a Grande Vitória nesta segunda-feira (16) é estimado em mais de R$ 20 milhões, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços, e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES). Ainda de acordo com a instituição, cerca de 70% das lojas não abriram na Grande Vitória.

O presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, explicou que o último levantamento da federação apontou que a média diária de faturamento da Grande Vitória é da ordem de R$ 40 milhões. No entanto, com o temporal, Sepulcri acredita que o comércio deixou de faturar 60%, já que as lojas não conseguiram abrir normalmente. Isso indica que o prejuízo foi entre R$ 20 a R$ 24 milhões.

Além da queda do movimento, o excesso de chuva prejudicou o deslocamento dos funcionários. Com isso, nossa previsão é que nós deixamos de faturar 60% do normal porque foi um dia completamente sem movimento.

Sepulcri ressaltou ainda que esses números são estimativas, porque a federação ainda não tem os valores oficiais.

EM 12 HORAS, VOLUME DE CHUVA É MAIOR DO QUE O ESPERADO PARA O MÊS EM VITÓRIA

Nas últimas 24 horas, Vitória já acumulou 140 milímetros de chuva e é o município com o maior volume registrado no Estado desde domingo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Na sequência, estão: Vila Velha, com 130 mm; Serra, com 109 mm; Guarapari, com 109 mm; e Cachoeiro de Itapemirim, com 80 mm.

Para o meteorologista do Incaper Hugo Ramos, as situações de alagamento da Capital na manhã desta segunda-feira devem continuar sendo observadas, já que, além do volume expressivo de chuva, a maré alta também deve dificultar o escoamento da água, principalmente na Grande Vitória.