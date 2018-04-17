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Grande Vitória

Comércio tem prejuízo de mais de R$ 20 milhões por causa da chuva

Segundo informações da Fecomércio-ES, cerca de 70% das lojas não abriram nesta segunda-feira (16)

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 21:20
O presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, informou que cerca de 70% do comércio não abriu nesta segunda-feira (16) Crédito: Marcelo Prest
O prejuízo causado pela chuva intensa que atingiu a Grande Vitória nesta segunda-feira (16) é estimado em mais de R$ 20 milhões, segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços, e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES). Ainda de acordo com a instituição, cerca de 70% das lojas não abriram na Grande Vitória.
O presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, explicou que o último levantamento da federação apontou que a média diária de faturamento da Grande Vitória é da ordem de R$ 40 milhões. No entanto, com o temporal, Sepulcri acredita que o comércio deixou de faturar 60%, já que as lojas não conseguiram abrir normalmente. Isso indica que o prejuízo foi entre R$ 20 a R$ 24 milhões.
> Chuva alaga lojas e deixa transtorno e prejuízo no Centro de Vitória
Além da queda do movimento, o excesso de chuva prejudicou o deslocamento dos funcionários. Com isso, nossa previsão é que nós deixamos de faturar 60% do normal porque foi um dia completamente sem movimento.
Sepulcri ressaltou ainda que esses números são estimativas, porque a federação ainda não tem os valores oficiais.
EM 12 HORAS, VOLUME DE CHUVA É MAIOR DO QUE O ESPERADO PARA O MÊS EM VITÓRIA
Nas últimas 24 horas, Vitória já acumulou 140 milímetros de chuva e é o município com o maior volume registrado no Estado desde domingo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Na sequência, estão: Vila Velha, com 130 mm; Serra, com 109 mm; Guarapari, com 109 mm; e Cachoeiro de Itapemirim, com 80 mm.
Para o meteorologista do Incaper Hugo Ramos, as situações de alagamento da Capital na manhã desta segunda-feira devem continuar sendo observadas, já que, além do volume expressivo de chuva, a maré alta também deve dificultar o escoamento da água, principalmente na Grande Vitória.
"A previsão do Incaper é que a partir de quarta-feira essa chuva comece a diminuir, de maneira lenta. Houve mudança também no padrão dos ventos, que, por conta da aproximação de uma frente fria, virou da direção nordeste para sudeste. Quem estiver na faixa litorânea do Espírito Santo deve ficar atento por conta dos transtornos que devem ocorrer por causa desses ventos mais fortes", alertou.

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