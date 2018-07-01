Comerciantes protestam contra demolição de quiosques em Vila Velha

01/07/2018 - Quiosqueiros de Vila Velha só abriram os estabelecimentos neste domingo, às 14h, em protesto contra demolição dos quiosques Crédito: Marcelo Prest

Os quiosques da Praia de Itaparica, em Vila Velha, amanheceram neste domingo (1º) tampados com uma lona preta. A iniciativa é um protesto dos quiosqueiros contra a decisão da Justiça que determinou a demolição das 46 estruturas da orla.

Na lona preta, foram fixados cartazes com os dizeres: "Vila Velha está de luto. Não à derrubada dos quiosques". Segundo o presidente da Associação dos Quiosqueiros, Paulo Roberto Neves, os comerciantes estão preocupados com o futuro das estruturas. "O clima é horrível. Os quiosqueiros estão muito preocupados com a situação do local."

Quiosqueiros de Vila Velha só abriram os estabelecimentos neste domingo, às 14h, em protesto contra demolição dos quiosques Crédito: Marcelo Prest

Procurada, a Prefeitura de Vila Velha informou que entrou com um recurso contra a decisão da Justiça Federal de demolir os quiosques no dia 15 de junho. "Foi realizada uma reunião com o Ministério Público Federal, a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e a prefeitura no dia 21, quando ficou de serem apresentadas à juíza as intenções da prefeitura em relação ao procedimento a ser adotado com referência ao cumprimento da decisão judicial", disse o procurador-geral do município de Vila Velha, José de Ribamar Lima Bezerra.

Ainda de acordo com o procurador, na próxima quarta-feira (4), uma nova reunião vai ser realizada entre o prefeito de Vila Velha, Max Filho, o superintende da SPU-ES, José Carlos de Oliveira Machado, e a juíza responsável pela decisão, Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand.

NOVELA

A situação dos quiosques se arrasta há 10 anos na Justiça. De um lado, o Ministério Público Federal, autor da ação civil, e a Associação de Moradores de Itaparica defendem a demolição dos atuais quiosques. De outro, os quiosqueiros e a Prefeitura de Vila Velha se posicionam contrários à decisão.

A ação civil do Ministério Público Federal (MPF) é de 2008, quando foi constatado que a ocupação se deu de forma ilegal. Segundo o órgão, os quiosques se estabeleceram sem licenciamento ambiental, sem compromisso com o aspecto paisagístico, sem saneamento básico, sem o pagamento de qualquer taxa de utilização e sem submissão a concorrência pública que garantisse o direito de utilizar o espaço.

Diante disso, o procurador-geral da prefeitura, José de Ribamar Lima Bezerra, esclareceu que há um projeto de reurbanização da orla que contempla as situações "ventiladas na ação civil pública". "O que temos de fazer é a execução desse projeto para evitar essa demolição de forma traumática que não beneficia a sociedade, nem os mais de 500 trabalhadores que estão naquele local, nem os fornecedores."

No dia 5 de junho, a Prefeitura de Vila Velha apresentou aos quiosqueiros um projeto de reurbanização da orla de Itapoã e Itaparica. A proposta consiste na retirada dos atuais 46 quiosques para a construção de 33 novos.

Na ocasião, a prefeitura informou que o estudo estava em fase inicial, e, por isso, não tinha prazo para início das obras. Mas a proposta também prevê a criação de um módulo esportivo, além da instalação de 38 banheiros públicos.