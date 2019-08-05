VITÓRIA

Comerciantes e moradores apontam problemas na Av. Marechal Campos

Calçadas irregulares, alagamentos frequentes em épocas de chuvas, falta de vagas de estacionamento e insegurança são as situações inconvenientes relatadas no local

Falta de vagas de estacionamento na Av. Marechal Campos também é queixa de comerciantes Crédito: José Carlos Schaeffer

Moradores e comerciantes da avenida Marechal Campos, em Vitória, reclamam de problemas que atrapalham a rotina de quem vive e trabalha por ali. Calçadas irregulares, alagamentos frequentes em épocas de chuvas, falta de vagas de estacionamento e insegurança são as situações inconvenientes relatadas no local. A reportagem da CBN Vitória esteve na avenida na tarde desta segunda-feira (05) e ouviu as reclamações de moradores e comerciantes da via, que é uma das maiores e mais movimentadas da Capital.

Para os comerciantes, uma das principais reclamações é da falta de vagas no local. Tomada por muitas oficinas, concessionárias e lojas de peças de automóveis, o movimento de carros é muito grande na avenida. O problema é que esses veículos ocupam as vagas disponibilizadas por muito tempo, prejudicando lojistas que dependem de um fluxo maior de clientes.

É o caso da gerente de uma loja de roupas e acessórios Janete Otaviano. Ela afirma que é difícil encontrar vaga para estacionar na região, e que a implantação do sistema rotativo poderia melhorar o fluxo de veículos. "É muito difícil de conseguir vaga na Marechal. Oficinas, vendedores de carro colocam e ocupam, nós não temos vagas. Se colocasse o rotativo seria excelente", disse.

Outra situação relatada por Janete são os alagamentos, registrados com frequência em épocas de chuvas. "Quando chove, isso aqui vira um rio. A Grande Vitória tem esse problema, né", reclamou.

O consultor de segurança Cláudio Lourenço, que trabalha na região há 20 anos, confirma o problema e cobra soluções das autoridades. “A prefeitura tem que tomar uma providência em relação a isso. Os comerciantes ficam apavorados quando o tempo começa a fechar", relatou.

CALÇADAS IRREGULARES

Além dos problemas nas calçadas, a Rosimery reclama da insegurança na região Crédito: José Carlos Schaeffer

Se quem anda de carro enfrenta problemas com vagas de estacionamento, quem anda pela calçada tem dificuldades em alguns trechos. A reportagem constatou calçadas em péssimo estado, podendo até causar acidentes.

A moradora do bairro Santos Dumont Rosimery Machado falou sobre o problema e disse que ainda falta muita coisa na avenida Marechal Campos. Além do problema nas calçadas, ela falou sobre a insegurança na região. “Assalto tem, não pode ficar sozinha no ponto de ônibus que alguém passa e rouba. Tá faltando muita coisa na Marechal Campos", destacou.

O OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Vitória se posicionou, por nota, sobre os problemas relatados. Quanto às vagas de estacionamento, informou que haverá nos próximos dias uma manutenção na sinalização vertical e horizontal, inclusive, nas vagas, e que nunca houve pedido da comunidade por estacionamento rotativo para a via.

Sobre os problemas com alagamentos, disse que os bueiros e as bocas de lobo passam por limpeza periódica, que é intensificada em períodos com previsão de chuva. Sobre as calçadas, informou que haverá uma ação específica para promoção de calçadas na Avenida Marechal Campos planejada para o mês de outubro, que consiste na conscientização dos moradores e comerciantes para garantir espaços seguros para os pedestres.

Em relação a insegurança relatada no local, a Polícia Militar informou que está atenta às ocorrências da região e afirma que realiza o patrulhamento preventivo diário, além de desenvolver constates ações de abordagens, cercos táticos, pontos base, visitas tranquilizadoras e saturação na região, inclusive durante as madrugadas. Disse também que o reforço é feito de acordo com o mapa do crime, e por isso, sempre deve haver o acionamento por meio do 190 em caso de emergência. Quando não houver flagrante, a PM reafirma a necessidade do registro do boletim de ocorrência para que os fatos sejam investigados e os criminosos punidos.

