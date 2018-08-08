Começa saída temporária de detentos para o Dia dos Pais no ES

Em 2015, 1.691 detentos receberam o benefício da saída temporária no Dia dos Pais. 56 não retornaram Crédito: Reprodução | Pixabay

Detentos do sistema prisional capixaba que têm direito ao benefício de saída temporária começaram a deixar os presídios nesta quarta-feira (8) para passar o Dia dos Pais com as famílias. Por decisão da Justiça, presidiários que cumprem pena em regime semiaberto recebem o benefício.

Acionada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo informou que o número exato de detentos que terão direito à saída temporária será fechado na sexta-feira (10). De acordo com reportagens anteriores, em 2015, 1.691 detentos receberam o benefício na data comemorativa. Em 2016, foram 1.622.

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o benefício está previsto na Lei de Execução Penal e pode ser concedido a todos os presos que cumpram os registros estabelecidos. "As saídas funcionam como uma preparação e adaptação do preso ao retorno do convívio em sociedade, uma vez que os presos do regime semiaberto estão próximos de ganhar a liberdade".