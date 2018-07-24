Com verba liberada, 86 novas viaturas devem ser adquiridas para PM

O governo do Espírito Santo liberou nesta segunda-feira (23) R$ 7,13 milhões para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O valor será aplicado na compra de 86 viaturas e na realização de obras em unidades policiais.
Os recursos são provenientes de operação de crédito do Governo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio do Programa Especial de Apoio aos Estados (Propae), segundo explica o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Regis Mattos Teixeira.
O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Ramalho, comemorou. Vamos continuar fortalecendo a nossa inteligência. Isso é fundamental para a Segurança Pública dos capixabas, disse o comandante.
Já o secretário de Estado da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, agradeceu ao governo pelo investimento. Segurança Pública se faz com os trabalhos de inteligência e patrulhamento ostensivo, bem como com as investigações da Polícia Civil. Certamente, a Polícia Militar sai fortalecida, finalizou.