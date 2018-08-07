Com surto de malária, cidade no ES proíbe eventos e aglomerações

Festa Pomitafro foi cancelada em Vila Pavão Crédito: Divulgação | PVP

O prefeito de Vila Pavão, Irineu Wutke, assinou nesta terça-feira (7) um decreto que proíbe eventos festivos, religiosos e esportivos por um período de 30 dias. O objetivo é evitar que haja mais disseminação de malária na região. Em Vila Pavão, o número de casos, até a noite desta segunda-feira (6), havia chegado a 50. Um novo boletim deve sair no final desta tarde.

Com o decreto, todos eventos programados para os próximos dias, inclusive eventos deste fim de semana foram adiados. A 21ª Pomitafro, maior evento cultural da região, também teve a data adiada. Segundo o município, deve acontecer entre o final de setembro a outubro, quando a situação do surto deve estar mais controlada.

EMERGÊNCIA

Na tarde desta segunda-feira (7), o prefeito já havia decretado situação de emergência em saúde. Irineu Wutke afirma que o decreto auxilia nas contratações emergenciais que dão apoio às equipes do governo estadual e federal no combate ao surto de malária, que começou a ser notificado no município no fim de julho.

"Estamos decretando estado de emergência para ter condições de custear despesas, se for necessário, como pessoal, materiais, alimentação para equipe no interior, dentre outras. Essa operação que está sendo realizada aqui demanda muita estrutura de apoio", explicou o prefeito.

O prefeito afirma que o aumento rápido do número de casos se deve principalmente ao fato de que as pessoas estão começando a ser identificadas. De acordo com Wutke, só quando os testes terminarem de ser feitos na população das principais comunidades afetadas é que haverá a dimensão exata do problema.