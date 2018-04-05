Com risco de temporal, tempo deve ficar instável até sábado no ES

Prepare o seu guarda-chuva. A previsão é de tempo instável para os próximos dias no Espírito Santo. De acordo com o Climatempo, entre esta quinta-feira (05) e o sábado (07) há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na maior parte do território capixaba.
As chuvas devem ser mais intensas na Grande Vitória e na região centro-sul do Estado, onde há risco de temporais. Já na região norte, as chuvas devem ser mais francas. O Climatempo não confirma a incidência de chuva forte durante todos os dias, mas afirma que até o final de semana o tempo ficará instável.
O tempo instável em quase todo o Espírito Santo é devido a uma Zona de Convergência de Umidade. Nesta quinta-feira (05) são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento nas regiões Sul (exceto litoral), Serrana e noroeste do estado. As áreas do litoral sul capixaba e a Grande Vitória têm chuva em alguns momentos. Na Grande Vitória as temperaturas devem variar entre 23º e 30º.
ALERTA
Nessa quarta-feira (04), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas intensas com raios para o Espírito Santo nesta quinta-feira (5). Segundo o Inpe, para esta quinta também há um alerta extra de vendaval. Podem ser registradas rajadas de 60 km/h a 90 km/h. O alerta é válido para 51 cidades capixabas, inclusive para a Grande Vitória.