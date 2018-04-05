Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Com risco de temporal, tempo deve ficar instável até sábado no ES
Chuva

Com risco de temporal, tempo deve ficar instável até sábado no ES

Nessa quarta-feira (04), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas intensas com raios para o Espírito Santo nesta quinta-feira (5)

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 14:51
Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na maior parte do território capixaba Crédito: Fernando Madeira
Prepare o seu guarda-chuva. A previsão é de tempo instável para os próximos dias no Espírito Santo. De acordo com o Climatempo, entre esta quinta-feira (05) e o sábado (07) há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na maior parte do território capixaba. 
As chuvas devem ser mais intensas na Grande Vitória e na região centro-sul do Estado, onde há risco de temporais. Já na região norte, as chuvas devem ser mais francas. O Climatempo não confirma a incidência de chuva forte durante todos os dias, mas afirma que até o final de semana o tempo ficará instável.
O tempo instável em quase todo o Espírito Santo é devido a uma Zona de Convergência de Umidade. Nesta quinta-feira (05) são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento nas regiões Sul (exceto litoral), Serrana e noroeste do estado. As áreas do litoral sul capixaba e a Grande Vitória têm chuva em alguns momentos. Na Grande Vitória as temperaturas devem variar entre 23º e 30º.
ALERTA
Nessa quarta-feira (04), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta de chuvas intensas com raios para o Espírito Santo nesta quinta-feira (5). Segundo o Inpe, para esta quinta também há um alerta extra de vendaval. Podem ser registradas rajadas de 60 km/h a 90 km/h. O alerta é válido para 51 cidades capixabas, inclusive para a Grande Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhador bate cartão de ponto ao chegar no trabalho
Saiba quais profissões não devem se beneficiar do fim da escala 6x1
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados