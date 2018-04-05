Com risco de temporal, tempo deve ficar instável até sábado no ES

Há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na maior parte do território capixaba Crédito: Fernando Madeira

Prepare o seu guarda-chuva. A previsão é de tempo instável para os próximos dias no Espírito Santo. De acordo com o Climatempo, entre esta quinta-feira (05) e o sábado (07) há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na maior parte do território capixaba.

As chuvas devem ser mais intensas na Grande Vitória e na região centro-sul do Estado, onde há risco de temporais. Já na região norte, as chuvas devem ser mais francas. O Climatempo não confirma a incidência de chuva forte durante todos os dias, mas afirma que até o final de semana o tempo ficará instável.

O tempo instável em quase todo o Espírito Santo é devido a uma Zona de Convergência de Umidade. Nesta quinta-feira (05) são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento nas regiões Sul (exceto litoral), Serrana e noroeste do estado. As áreas do litoral sul capixaba e a Grande Vitória têm chuva em alguns momentos. Na Grande Vitória as temperaturas devem variar entre 23º e 30º.

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