Com risco de fechar as portas, Asilo de Vitória pede doações

Asilo de Vitória, que atualmente cuida de 80 idosos, corre o risco de fechar as portas. É o que afirma o presidente da instituição, João Angela Baptista. Apesar do convênio mensal no valor de R$ 52 mil, junto à Prefeitura de Vitória, e doações diretas, o valor, segundo ele, não está sendo suficiente para pagar os funcionários. Com dificuldades financeiras, o, que atualmente cuida de 80 idosos, corre o risco de fechar as portas. É o que afirma o presidente da instituição, João Angela Baptista. Apesar do convênio mensal no valor de R$ 52 mil, junto à, e doações diretas, o valor, segundo ele, não está sendo suficiente para pagar os funcionários.

Ao Gazeta Online, João explicou que, além do convênio com a prefeitura, o asilo recebe ajuda financeira por meio de doações e o auxílio de alguns patrocinadores. De acordo com o presidente, o valor repassado pela prefeitura dá para pagar apenas 24, dos 66 funcionários do local. Os outros profissionais são mantidos com doações. O déficit, de acordo com João, chega a R$ 35 mil por mês.

A nossa maior dificuldade é a financeira, principalmente para pagar os funcionários. O grande déficit é com os profissionais Presidente do asilo, João Angelo Baptista

Ainda segundo o diretor, no ano passado, foi solicitado à prefeitura o aumento no valor do convênio, de R$ 52 mil para R$ 90 mil, o que ajudaria no pagamento dos salários de alguns funcionários. "Com o dinheiro do convênio a gente não pode pagar os profissionais da saúde, eles são pagos por fora. Nós realizamos bazar, chá beneficente, recebemos doações diretas para mantê-los", finalizou.

REPASSE DE MAIS DE R$ 1 MILHÃO

À reportagem, a subsecretária de Proteção Social Especial, Anabel Araújo Gomes Pereira, disse que, no termo que está vigente até julho deste ano, anualmente é repassado o valor de R$ 634,3 mil para o asilo.

"A secretaria (do asilo) mostrou as demandas deles para gente e solicitou o aumento nesse termo de colaboração. Foi concedido o aumento no termo. Como o termo atual está vigente até julho, nós já abrimos o processo, que já está em andamento", disse a subsecretária.

O convênio, que expira em julho deste ano, será renovado no valor solicitado pelo asilo, de R$ 90 mil por mês, que é equivalente a mais de R$ 1 milhão por ano. O repasse é válido por dois anos. "A expectativa é que até no final de maio, início de julho, a gente já esteja com ele assinado", finalizou.

COMO AJUDAR?

Além de convênios e apoio de patrocinadores, o Asilo de Vitória aceita doações por meio de depósitos bancários, já que o dinheiro recebido por meio de convênio não é suficiente para manter o local.

Banco do Brasil

Agência: 3480-0

Conta Corrente: 5366-X

Banestes

Agência: 106

Conta Corrente: 1826-296

Sicoob

Agência: 3010-4

Conta Corrente: 36.143-7

Caixa Econômica

Agência: 0823/003

Conta Corrente: 895-7

CNPJ: 28.165.272/0001-60

CAMPANHA DE DOAÇÃO

O asilo está realizando uma campanha nas redes sociais para receber doações de materiais de limpeza, alimentação, higiene pessoal e materiais de enfermagem. Para mais informações é necessário entrar em contato com a instituição, por meio dos números (27) 3323-6138 ou (27) 9 9700-7452.