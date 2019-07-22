Veja vídeo

Com parte do asfalto destruído pela erosão, carro cai no mar de Meaípe

De acordo com testemunhas, ninguém ficou ferido

Publicado em 22 de julho de 2019 às 12:50 - Atualizado há 6 anos

Um vídeo impressionante mostra um carro dentro do mar na Praia de Meaípe, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (22). O registro, compartilhado nas redes sociais, mostra que a situação aconteceu no sentido Guarapari, na altura da região de Porto Grande, na ES 060.

O autor do vídeo avisa aos motoristas que tenham atenção e acredita que a situação aconteceu por causa do asfalto que cedeu devido à erosão causada pelo mar, que está de ressaca e tem invadido cada vez mais a região de Meaípe.

DEFESA CIVIL DE GUARAPARI

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Guarapari Oldair Rossi, o veículo, um Ford EcoSport, caiu no mar por volta das 4h desta segunda-feira (22). Havia um homem dentro do carro que teve ajuda de um pescador para sair do veículo e, apensar da queda de cerca de quatro metros de altura, não ficou ferido.

O carro continua dentro do mar devido às ondas muito fortes, que atrapalham a retirada, mas a Defesa Civil, a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros continuam no local e sinalizaram o local, que tem tráfego liberado em meia pista.

"Comunicamos essa manhã o DER, mas estamos no local dando suporte junto com PM e Bombeiros e ficaremos até que seja necessário. Pela informações o acidente aconteceu por volta de 4h, e quando cheguei ele já havia saído", afirma Oldair.

A Defesa Civil de Guarapari pede que os motoristas se mantenham cautelosos e que liguem os pisca-alertas do veículo para transitar com segurança.

"O DER deve enviar uma equipe emergencial. A maré está abaixando, esses dias a ressaca foi maior que a esperada e ocasionou essa erosão, mas a maré deve diminuir", explica o coordenador.





VÍDEO

CORPO DE BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, em nota, afirmam que na madrugada desta segunda-feira (22) o Ciodes recebeu a informação de que um veículo havia caído entre o barranco e o mar, mas apesar da gravidade da situação, não houve vítimas.

Ainda em nota, PM explica que na tarde desse domingo (21) militares estiveram na rodovia estadual ES060, na altura do bairro Porto Grande onde, segundo informações, devido à ressaca marítima, a rodovia havia sido danificada pela erosão, vindo a colocar em risco a vida das pessoas que ali transitavam.

No local foi constatado o dano provocado na via sendo informado as autoridades competentes para as providências cabíveis. Foi realizado contato com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil que estiveram no local avaliando o risco junto a rodovia o qual foi constatado a necessidade de isolamento parcial de umas das faixas.

CARRO PENDURADO

Doblô fica pendurado em asfalto na praia de Meaípe, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (22) Crédito: Internauta/Gazeta Online

Outra situação que ocorreu com a queda de parte da pista devido à erosão, também na ES 060, em Meaípe, foi registrada na manhã desta segunda-feira (22). Um carro ficou pendurado entre a pista e a praia de Meaípe, em Guarapari.

O veículo, um Fiat Doblô, ficou com as duas rodas da frente penduradas e a situação assustou quem passou pelo local. A professora Thyna Nascimento mora em Meaípe e foi uma das pessoas que viu a situação enquanto passava pelo local.

"Eu estava indo trabalhar, era umas 6h15 e me deparei com a Doblô pendurada na pista. O motorista já tinha saído do carro, não tinha ambulância nenhuma, então acredito que ninguém tenha se ferido. Só tinha um guincho no local e a única sinalização era do guincho também", relata.

A professora, que passa todos os dias pelo local, afirma que neste domingo (21) a pista ainda não havia cedido, mas que a força do mar era grande.

"A pista não estava tão caída assim, mas o mar estava batendo nas casas, comércio, então acredito que as ondas fortes aceleraram o processo da queda", afirma.

O QUE DIZ O DER

Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) informa que uma equipe está no local e, como medida emergencial, o trânsito ficará em uma pista. A sinalização será reforçada e o monitoramento é constante.

Ainda em nota, o DER afirma que o governador Renato Casagrande determinou que se priorize o projeto para solução definitiva das contenções de maré na Região de Meaípe.

Com informações de Caique Verli









