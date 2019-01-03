Com obras atrasadas, Atlântica Parque fica para fevereiro

Atlântica Parque deverá ser entregue em fevereiro de 2019 Crédito: Pedro Permuy

inaugurado no dia 14 de dezembro de 2018, o novo espaço de esportes e lazer construído pela Vale, no final da Praia de Camburi, batizado de Programado para serde 2018, o novo espaço de esportes e lazer construído pela Vale, no final da Praia de Camburi, batizado de Atlântica Parque deverá ser entregue no mês que vem. Segundo a mineradora, que está à frente do projeto, as chuvas e greves do transporte público e do setor metalmecânico causaram o atraso na entrega do empreendimento.

"As obras do Atlântica Parque estão na fase final. A expectativa é de que novo espaço de esporte e lazer da orla de Camburi seja inaugurado no início do mês de fevereiro. As chuvas intens

as ocorridas no final do ano passado e movimentos grevistas (setores metalmecânico e de transporte público) trouxeram alguns impactos no ritmo da obra", respondeu a Vale em nota ao Gazeta Online.

Com 19 mil metros quadrados, o Atlântica Parque começou a ser construído em abril e vai abrigar campo de futebol, pistas de skate e de bicicross, além de playgrounds, áreas para musculação e ginástica funcional, praça para pets, deques, mirantes e áreas livres com árvores, pergolados, jardins e bancos.

A construção do parque faz parte de um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado pela Vale com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura de Vitória e o governo do Estado. O acordo foi feito em decorrência da poluição ambiental por minério de ferro causada ao meio ambiente.