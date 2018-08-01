Com nova rua, acesso à Avenida Rio Branco muda a partir desta quarta

Nova rua de acesso à avenida Rio Branco Vai foi liberada nesta quarta-feira (1º) Crédito: Eduardo Dias

A Avenida Rio Branco ganhou um novo acesso às 10h desta quarta-feira (01). A nova rua, que ainda não teve o nome divulgado, fica localizada ao lado da escola Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto e será mão única. O acesso poderá ser feito pelos motoristas que seguem pela Avenida Leitão da Silva em direção à Ufes. Equipes da Guarda de Trânsito estão no local para orientar os motoristas.

Agora, por conta de uma obra do DER, para construção de uma caixa de drenagem, o motorista que segue pela Leitão da Silva não poderá mais virar a direita no semáforo que fica na esquina do supermercado Carone. Esse trecho da Avenida Rio Branco, próximo à sede administrativa do Ifes, em frente ao supermercado, estará interditado a partir das 15 horas desta quarta. No sentido contrário, para quem vem da Reta da Penha passando pela Rio Branco, para acessar a Leitão da Silva, não há alteração.

"A interdição no trecho da Rio Branco, sentido Praia do Canto, começa hoje a tarde. No sentido contrário, de quem vem da Rio Branco e quer acessar a Leitão da Silva segue tudo normal. A nova rua é a primeira entrada a direita (na Leitão da Silva), cruza o terreno da escola Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto e segue em direção a rua do Leonardo da Vinci. O canteiro ainda existe ali no meio, o motorista vai se manter a esquerda do canteiro para votar a Leitão da Silva e a direita do canteiro para seguir para a Praia do Canto", explica Marcelo Perozini, gerente de operação e de fiscalização de trânsito.

A partir desta quarta, o acesso a Avenida Rio Branco será feito 200 metros antes, quando o motorista deverá virar à direita para acessar a rua nova (ao lado da escola Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto) e seguir pela Rua Elias Tomasi Sobrinho (rua do colégio Leonardo da Vinci), que também será de mão única a partir desta quarta, e então acessar a Avenida Rio Branco.

Nova rua de acesso à avenida Rio Branco Vai é liberada nesta quarta-feira (1º) Crédito: Eduardo Dias

Ainda de acordo com o gerente de operação e de fiscalização de trânsito de Vitória, essa mudança no trânsito será permanente. "A interdição naquele trecho da Rio Branco (em frente ao supermercado Carone) começa por conta da construção da caixa de drenagem. Mas a mudança é definitiva. Mesmo depois que a obra for concluída, a partir de agora, o acesso da Leitão da Silva para a Rio branco será feito sempre por essa rua nova", assegura Perozini.

Para o motorista que estiver no sentido contrário, haverá um recuo na Avenida Leitão da Silva e semáforo para fazer a travessia da pista. Quem estiver no sentido Maruípe-César Hilal deverá entrar na rua Misael Pedreira da Silva (rua da Unimed Diagnósticos), virar à esquerda para seguir pela Elias Tomasi Sobrinho (rua do colégio Leonardo da Vinci) e então acessar a Avenida Rio Branco.