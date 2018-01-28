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Neste domingo

Com mar agitado, 27 banhistas são resgatados do mar em Guarapari

Na Praia das Virtudes, internauta relata que houve três ocorrências em um intervalo de meia hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2018 às 20:50

Publicado em 28 de Janeiro de 2018 às 20:50

Em questão de minutos, três banhistas foram resgatados do mar na tarde deste domingo (28), na Praia das Virtudes, em Guarapari. As vítimas estavam quase se afogando e foram retiradas por banhistas que também estavam no local.
Segundo o empresário Júnior Scárdua, que estava na Praia das Virtudes e ajudou na retirada de um homem que se afogava no mar, não havia salva-vidas no local no momento desta ocorrência. 
VEJA VÍDEO
A filmagem é do internauta Júnior Scárdua
 
"O mar estava muito agitado e ele foi avançando. Com isso, primeiro um senhor se afogou e eu fui um dos que ajudou a resgatá-lo. Depois outros dois rapazes também se afogaram e amigos meus entraram na água para ajudar no salvamento. Não tinha salva-vidas na praia. Eles só chegaram depois, quando as pessoas já estavam ajudando a retirar esses dois outros homens. Todos foram resgatados com vida", conta o internauta do Gazeta Online.
Júnior relata ainda que um dos salva-vidas que chegou à praia acabou se machucando ao tentar resgatar as vítimas. "Chegaram dois salva-vidas e quando eles foram tentar entrar no mar, um deles acabou cortando o pé nas pedras e teve que ser carregado pela polícia. O que mais me impressionou foi que não teve nenhuma placa alertando os banhistas que o mar estava agitado e sobre o perigo de nadar ali", completa o empresário. 
OUTRO LADO
A Secretaria Municipal de Saúde de Guarapari, através da equipe Salva Mar, informa que a cidade possui aproximadamente 90 guarda vidas. Neste domingo, 57 estão de serviço cobrindo todas as praias. No caso das praias do Centro, eles não ficam concentrados em um ponto fixo, e fazem rodízio verificando todas as áreas .
O mar está agitado e a demanda tem sido alta durante o verão. Somente neste domingo foram registradas aproximadamente 27 ocorrências de resgate nas praias da cidade.
Quanto às placas de alerta aos banhistas, a Semsa informa que o processo de compra já está em andamento. Mais profissionais devem ser chamados para trabalhar nos próximos dias.
A equipe de Salva Mar alerta aos banhistas para que não se arrisquem no mar agitado.
 
 

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