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Greve

Com greve dos rodoviários, valor de viagens em aplicativos dispara

Com a falta de ônibus nas ruas, os aplicativos estão operando com os preços dinâmicos, como se fosse a bandeira 2 dos taxistas

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 04:38

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

12 ago 2019 às 04:38
Greve faz preços de viagens por aplicativos disparar na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Twitter
Com a greve do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (Sindirodoviários), o valor das viagens em aplicativos disparou na manhã desta segunda-feira (12). Em alguns casos, o valor do percurso aumentou três vezes.
> Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
Um passageira relatou que uma viagem de Itaparica, em Vila Velha, para Bento Ferreira, em Vitória, costuma custar em torno de R$ 17,00. Nesta segunda, está R$ 51,00.
> Não chegou ao trabalho por conta da greve? Veja seus direitos
Em dias sem paralisação, com trânsito normal, uma viagem do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, até o bairro Bento Ferreira, também na Capital, custa entre R$ 8 e 9. Nesta segunda-feira, está a R$ 25.
Pelas redes sociais, um internauta também relatou preço mais alto em aplicativo. Normalmente, ele paga R$ 25 para uma viagem de um bairro da Serra até a Rodovia Norte Sul, em Vitória. Nesta segunda (12), na greve, a viagem está a R$ 127.
> O que sabemos sobre a greve de ônibus desta segunda na Grande Vitória
O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), Luíz Fernando Muller, explicou que situações como essa os aplicativos operam com o "preço dinâmico", "como se fosse a bandeira 2 dos taxistas".
"Com relação aos preços dinâmicos em eventos e, neste caso a greve, eles são influenciados pela lei da oferta e demanda e não são controlados pelos motoristas e sim pelas operadoras. Logicamente, é uma situação que o motorista tem um melhor rendimento", disse o presidente.
> Governo estuda acionar a Justiça para garantir Transcol nas ruas
 

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