Com greve dos rodoviários, valor de viagens em aplicativos dispara

Greve faz preços de viagens por aplicativos disparar na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Twitter

Sindirodoviários), o valor das viagens em aplicativos disparou na manhã desta segunda-feira (12). Em alguns casos, o valor do percurso aumentou três vezes. Com a greve do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Espírito Santo (), o valor das viagens em aplicativos disparou na manhã desta segunda-feira (12). Em alguns casos, o valor do percurso aumentou três vezes.

Um passageira relatou que uma viagem de Itaparica, em Vila Velha , para Bento Ferreira, em Vitória , costuma custar em torno de R$ 17,00. Nesta segunda, está R$ 51,00.

Em dias sem paralisação, com trânsito normal, uma viagem do Parque Moscoso, no Centro de Vitória, até o bairro Bento Ferreira, também na Capital, custa entre R$ 8 e 9. Nesta segunda-feira, está a R$ 25.

Pelas redes sociais, um internauta também relatou preço mais alto em aplicativo. Normalmente, ele paga R$ 25 para uma viagem de um bairro da Serra até a Rodovia Norte Sul, em Vitória. Nesta segunda (12), na greve, a viagem está a R$ 127.

O presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo (Amapes), Luíz Fernando Muller, explicou que situações como essa os aplicativos operam com o "preço dinâmico", "como se fosse a bandeira 2 dos taxistas".

"Com relação aos preços dinâmicos em eventos e, neste caso a greve, eles são influenciados pela lei da oferta e demanda e não são controlados pelos motoristas e sim pelas operadoras. Logicamente, é uma situação que o motorista tem um melhor rendimento", disse o presidente.