Com greve dos rodoviários, trânsito fica livre na Grande Vitória

A greve dos rodoviários alterou a rotina de muitas pessoas que pretendiam ir ao trabalho, escola ou a algum compromisso na manhã desta segunda-feira (12). Até o momento só há registro da ausência de ônibus nas ruas e terminais, sem indicação de protestos ou manifestações nos principais pontos de Vitória, Serra e Vila Velha. De acordo com a Guarda Municipal das três cidades, o trânsito está tranquilo e fluindo normalmente.
Segundo o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, 95% da categoria aderiu ao movimento. Perguntado se teria algum tipo de manifestação como bloqueio de determinados pontos na Grande Vitória, José Carlos descartou essa possibilidade.