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Paralisação

Com greve dos rodoviários, trânsito fica livre na Grande Vitória

Até o momento não foram registrados protestos ou manifestações nas ruas

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 04:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 04:53
Terminal de Jardim América, em Cariacica, vazio nesta segunda-feira (12) Crédito: Fernando Madeira
A greve dos rodoviários alterou a rotina de muitas pessoas que pretendiam ir ao trabalho, escola ou a algum compromisso na manhã desta segunda-feira (12). Até o momento só há registro da ausência de ônibus nas ruas e terminais, sem indicação de protestos ou manifestações nos principais pontos de Vitória, Serra e Vila Velha.  De acordo com a Guarda Municipal das três cidades, o trânsito está tranquilo e fluindo normalmente.
> Greve dos rodoviários: acompanhe reflexos da paralisação na Grande Vitória
Segundo o presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales Cardoso, 95% da categoria aderiu ao movimento. Perguntado se teria algum tipo de manifestação como bloqueio de determinados pontos na Grande Vitória, José Carlos descartou essa possibilidade.
>>Não chegou ao trabalho por conta da greve? Veja seus direitos
 

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