Com frente fria, Espírito Santo pode ter ventos fortes neste domingo

. Crédito: Vitor Jubin/GZ

Espírito Santo, até com pancadas de chuva mais frequentes à tarde e à noite. As temperaturas, no geral, podem atingir a casa dos 31ºC e não devem ficar abaixo dos 18ºC. O sábado (25) foi de sol, mas para quem curte uma praia, uma má notícia: o domingo (26) deve ser de tempo fechado em várias regiões do, até com pancadas demais frequentes à tarde e à noite. As temperaturas, no geral, podem atingir a casa dos 31ºC e não devem ficar abaixo dos 18ºC.

Instituto Climatempo já previa a chegada de uma frente fria para este domingo (26), que também deve atingir o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, as rajadas de vento nesse período podem atingir de 40 km/h até 60 km/h. já previa a chegada de uma frente fria para este domingo (26), que também deve atingir o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, as rajadas de vento nesse período podem atingir de 40 km/h até 60 km/h.

Isso pode fazer a segunda-feira (27) também ficar com o tempo instável, fazendo a temperatura cair. Para o início da semana, as temperaturas devem ficar entre 19ºC e 25ºC.

VITÓRIA E VILA VELHA

A manhã deve começar com sol, mas em seguida deve aparecer mais nuvens. Para a tarde, a previsão do Climatempo é de que o tempo já fique fechado, com chuvas fortes: cenário que deve se estender até a noite. Apesar disso, as temperaturas ficarão relativamente altas, com máxima de 28ºC e mínima de 20ºC.

SERRA

Na cidade, a manhã começa como a de Vitória, com sol, mas logo o céu deve ser tomado por nuvens e, à tarde, a chuva forte deve aparecer. Para a noite, a previsão é de chuva, porém mais fraca. As temperaturas variam entre 19ºC e 30ºC

CARIACICA

Apenas pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas flutuando entre 19ºC e 29ºC. As precipitações mais fortes devem acontecer no período da tarde.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Durante todo o dia podem acontecer pancadas de chuva. O dia deve já amanhecer nublado e as temperaturas vão variar de 18ºC a 24ºC.

COLATINA