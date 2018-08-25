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"Ventória"

Com frente fria, Espírito Santo pode ter ventos fortes neste domingo

As temperaturas em algumas regiões do Estado também podem atingir até os 18ºC

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 18:56
. Crédito: Vitor Jubin/GZ
O sábado (25) foi de sol, mas para quem curte uma praia, uma má notícia: o domingo (26) deve ser de tempo fechado em várias regiões do Espírito Santo, até com pancadas de chuva mais frequentes à tarde e à noite. As temperaturas, no geral, podem atingir a casa dos 31ºC e não devem ficar abaixo dos 18ºC.
O Instituto Climatempo já previa a chegada de uma frente fria para este domingo (26), que também deve atingir o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, as rajadas de vento nesse período podem atingir de 40 km/h até 60 km/h.
Isso pode fazer a segunda-feira (27) também ficar com o tempo instável, fazendo a temperatura cair. Para o início da semana, as temperaturas devem ficar entre 19ºC e 25ºC.
VITÓRIA E VILA VELHA
A manhã deve começar com sol, mas em seguida deve aparecer mais nuvens. Para a tarde, a previsão do Climatempo é de que o tempo já fique fechado, com chuvas fortes: cenário que deve se estender até a noite. Apesar disso, as temperaturas ficarão relativamente altas, com máxima de 28ºC e mínima de 20ºC.
SERRA
Na cidade, a manhã começa como a de Vitória, com sol, mas logo o céu deve ser tomado por nuvens e, à tarde, a chuva forte deve aparecer. Para a noite, a previsão é de chuva, porém mais fraca. As temperaturas variam entre 19ºC e 30ºC
CARIACICA
Apenas pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperaturas flutuando entre 19ºC e 29ºC. As precipitações mais fortes devem acontecer no período da tarde.
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Durante todo o dia podem acontecer pancadas de chuva. O dia deve já amanhecer nublado e as temperaturas vão variar de 18ºC a 24ºC.
COLATINA
Pancadas de chuva na cidade só devem acontecer no período da tarde. Pela manhã e à noite o dia fica com sol, sem áreas nubladas. A temperatura ficará entre 18ºC e 24ºC.

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