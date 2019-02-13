Patinete elétrico Crédito: Fernando Madeira

Após a empresa de bikes compartilhadas desistir de operar em Vila Velha devido a um conflito envolvendo a prefeitura , 100 patinetes que estariam destinados ao município canela-verde já foram realocados para Vitória, onde a Yellow opera sem restrições. Não foram criados novos pontos de distribuição na capital. Houve apenas o reforço do número de equipamentos.

Prefeitura de Vitória informou que ainda não há previsão de expansão do serviço na cidade. A Yellow esclareceu que as bikes de Vila Velha só serão incorporadas à operação de Vitória quando a área de atuação da startup também for ampliada. Quanto à realocação das bicicletas que estavam em Vila Velha, ainformou que ainda não há previsão de expansão do serviço na cidade. A Yellow esclareceu que as bikes desó serão incorporadas à operação de Vitória quando a área de atuação da startup também for ampliada.

ENTENDA

A Prefeitura de Vila Velha (veja a nota, na íntegra, abaixo), afirma que, ao contrário do que diz a Yellow, o pedido de regularização para funcionamento na cidade não foi feito pela empresa.

"A administração municipal esclareceu a necessidade dos procedimentos para licenciamento e autorização da atividade em questão, que caracteriza-se como uso intensivo do viário público, portanto, necessária a devida regularização antecedendo a operação. A Prefeitura de Vila Velha preza pela legalidade das ações, segurança e conforto dos munícipes e usuários de serviços prestados no município", informou em nota

Your browser does not support the audio element. Com desistência em Vila Velha, empresa leva patinetes para Vitória

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Como publicado anteriormente, a Yellow informou que seguiu as regras federais e manteve contato frequente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha antes de disponibilizar os veículos na cidade, como é de praxe da empresa. , a Yellow informou que seguiu as regras federais e manteve contato frequente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha antes de disponibilizar os veículos na cidade, como é de praxe da empresa.

As bicicletas e patinetes que serviriam à população de Vila Velha serão incorporados à frota de Vitória. A empresa espera ampliar a área de atuação em breve Yellow, empresa responsável por bicicletas e patinetes

A Yellow afirmou que recebeu o aval das autoridades do município para iniciar as atividades mas, no entanto, foram surpreendidos por uma mudança de postura da prefeitura. "Desde a última sexta-feira (8), fomos surpreendidos por uma mudança radical de postura da prefeitura, inclusive com a apreensão das bikes. Diante da nova postura, a Yellow deixará de operar na cidade", diz a nota enviada para a empresa.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Vila Velha informa que nunca houve patinetes disponíveis ao compartilhamento público no município, pois o sistema a ser adotado na cidade está em consulta pública. É o cidadão quem vai apontar o modelo de serviço que melhor lhe atender. Exatamente como foi feito para a implantação do sistema de compartilhamento de bicicletas, o Bike VV, um sucesso em Vila Velha, inclusive com bicicletas adaptadas para cegos, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, pioneiro no Brasil - pedido feito pela população na consulta pública.

Vila Velha tem hoje a melhor tecnologia de compartilhamento de bicicleta do mundo (importado do Canadá) e realiza 10 vezes mais viagens de bicicletas compartilhadas que outros modelos de compartilhamento existentes no Espírito Santo. Já ultrapassamos também o Rio de Janeiro, onde a média é de 7 viagens por bike por dia. Em Vila Velha, são 11 por bike.

Para participar da escolha do modelo de serviço de compartilhamento de patinetes elétricos, a Prefeitura de Vila Velha mantém espaço aberto em seu portal de serviços e notícias. Basta acessar: https://www.vilavelha.es.gov.br/ e, na janela serviços para o cidadão, clicar em consulta pública.

SERVIÇO

Preço

Bicicleta: R$ 1,00 a cada 10 minutos; Patinete: R$2,50 para desbloqueio e R$ 0,50 por minuto.

Bairros

Patinete: Bento Ferreira, Praia do Suá, Enseada do Suá, Santa Helena, Praia do Canto, Jardim da Penha e Mata da Praia.

Bicicleta: Ilha de Santa Maria, Monte Belo, Bento Ferreira, Praia do suá, Enseada do suá, Santa Helena, Santa Lucia, Praia do canto, Barro vermelho, Santa Luiza, Pontal de camburi, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da praia, República, Morada de camburi e Goiabeiras.

Funcionamento

Usuário deve se cadastrar no aplicativo Yellow. Por lá, acessa os veículos e locais disponíveis

Pagamento