Com chuva, aeroporto de Vitória opera por instrumentos nesta segunda

Chove forte na manhã desta segunda-feira (15) na Grande Vitória e, com o tempo fechado, o aeroporto da Capital, que estava funcionando por instrumentos, neste momento está fechado para pouso e decolagem, segundo informação da Infraero.

A semana do capixaba começou com vento, muita água e pontos de alagamento. O céu está tão encoberto que fica difícil até de ver a Terceira Ponte.