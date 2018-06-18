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Mau tempo

Com chuva, aeroporto de Vitória opera por instrumentos nesta segunda

A semana do capixaba começou com chuva, vento e tempo fechado

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 09:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 09:44
Chove forte na manhã desta segunda-feira (15) na Grande Vitória e, com o tempo fechado, o aeroporto da Capital, que estava funcionando por instrumentos, neste momento está fechado para pouso e decolagem, segundo informação da Infraero.
A semana do capixaba começou com vento, muita água e pontos de alagamento. O céu está tão encoberto que fica difícil até de ver a Terceira Ponte.
De acordo com informações do Climatempo, a previsão é de mínima de 20°C e máxima de 26°C nesta segunda em Vitória. Pode chover a qualquer hora.

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