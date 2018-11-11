Com cartazes de apoio, candidatos são recebidos para o 2º dia de Enem

Candidatos à espera para a prova do Enem, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

Com direito a torcida e apoio, os candidatos que vão fazer a segunda e última etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, neste domingo (10), chegaram aos locais de prova tranquilos e confiantes que irão fazer um bom exame. A prova, que vai contemplar as disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática, começa às 13h30.

Mensagens como "Respira, não pira. Existe vida após o Enem", estampavam os cartazes expostos pelos jovens da Aliança Bíblica Universitária, que ficaram em frente a Faesa, na Avenida Vitória. Eles explicam que o apoio é primordial para um dia de tensão como este.

Jovens da Aliança Bíblica Universitária estão com cartazes de apoio aos candidatos do Enem 2018 Crédito: Patrícia Scalzer

Apesar de muitos terem chegado tranquilamente, teve estudante que chegou correndo e ainda caiu na porta do local da prova. Mesmo com a queda, ele conseguiu chegar um minuto antes do fechamento dos portões. Confira no vídeo.

Felipe Barbosa Miossi, de 20 anos, chegou cedo ao CET-Faesa da Avenida Vitória. O estudante vai tentar Medicina. "Estou confiante, as provas semana passada estavam tranquilas", disse o candidato.

Felipe Barbosa Miossi, 20, se apresenta para a segunda etapa do Enem. Ele vai tentar Medicina Crédito: Patrícia Scalzer

Já o mecânico industrial Maycom de Almedia, 40 anos, está fazendo o Enem pela quarta vez. "Em uma das vezes que participei do Enem fiz sete mil pontos e não usufrui dos benefícios. Neste quero me esforçar para atingir uma boa pontuação para eu conseguir uma vaga no curso de engenharia de produção ou psicologia da Ufes", disse.

O mecânico industrial Maycom de Almedia, 40 anos, esta fazendo o Enem pela 4 vez Crédito: Cleiton Augusto Soares

Tem também quem vai fazer a prova com o intuito fazer um treinamento para testes futuros, como destaca a estudante Isabela Campos, 16 anos. "Hoje a prova será menos pesada, acredito que vou fazer uma boa pontuação", conta Isabela, que vai fazer o exame na Faesa.

Isabela Campos, 16 anos, está fazendo o Enem 2018 para treinar Crédito: Patrícia Scalzer

A estudante Helen Vieira, 30 anos, pretende cursar Serviço Social na UFEs. "Com a nota do Enem, pretendo conseguir uma bolsa de estudos, se a nota não for suficiente para entrar para a Federal, que é a minha primeira opção. Estudei mais matemática porque tenho mais dificuldade com a matéria", afirmou.

A estudante Helen Vieira, 30 anos, no segundo dia do Enem 2018. Ela pretende cursar Servico Social na Ufes Crédito: Cleiton Augusto Soares

Sem saber qual curso irá fazer, Julia Freires, 21 anos, tenta o Enem pela terceira vez. "Quero estudar na Ufes, não sei qual curso. Foquei meus estudos em física porque é a matéria que mais tenho dificuldade. Fiz vários exercícios e com isso espero alcançar uma boa pontuação", ressaltou.

Julia Freires, 21 anos, faz Enem pela terceira vez Crédito: Cleiton Augusto Soares

Querendo cursar Psicologia, na Ufes, Esther Fiori, 19, diz que focou bastante nos estudos. "É a segunda vez que faco o Enem. Este ano me dediquei de uma forma diferente. Meu tempo de estudo teve mais qualidade. Com o tempo, aprendemos a estudar melhor".