Com câncer, PM vive dia de noiva e se casa em hospital de Vitória

Cristian Kelly entrou com o filho, Gabriel Crédito: Kaique Dias

Maquiagem no rosto, vestido branco, e um tapete vermelho. O ambiente do casamento é um hospital, mas isso não quer dizer que um dos momentos mais felizes da sargento aposentada da PM, Christian Kelly de Castro Aguiar, de 45 anos, perde o brilho. Com câncer há nove anos e passando por cuidados paliativos, ela realizou o sonho de casar na presença de família e amigos, um dia após o pedido do noivo, Igor Campos Pinheiro, de 34 anos.

Christian Kelly e Igor vivem juntos há cerca onze anos. O diagnóstico de câncer de mama apareceu dois anos depois, com um nódulo e metástase no pulmão. Ela foi enfermeira do Hospital da Polícia Militar (HPM) por cerca de 15 anos e tem a patente de sargento. Ela foi aposentada após descobrir a doença e iniciar o tratamento.

Semana passada, na terça-feira, eu estava morrendo. Tomamos um susto (em uma das crises). Uma semana depois estou aqui recomeçando, declarou.

Essa é a melhor dose do meu remédio A noiva

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Christian Kelly conta que ficou surpresa com o pedido de casamento feito por Igor no início desta semana e com a velocidade da preparação do casamento em um dia. Quando foi feito o pedido minha médica disse vamos casar agora. Aí perguntei se era uma brincadeira. E durante o dia foi entrando uma pessoa no quarto com as flores, outra com vestido e outra com a maquiagem. Aí que vi que era de verdade. Conseguiram transformar em realidade, uma das melhores surpresas da minha vida, declarou.

Um das salas do Hospital Unimed virou cerimonial, com direito a mesa de doces, bolo, e celebrante, que não demorou muito para concretizar o enlace entre Christian Kelly e Igor. O espaço ficou pequeno para tanta gente emocionada. O noivo lembra que também ficou sem reação quando soube da preparação.

Até eu fui pego de surpresa com a atitude dos amigos, do pessoal. Estou feliz por viver esse momento do lado da pessoa que eu mais amo na vida, declarou.

No mesmo espaço também foi comemorado o aniversário do filho de Christian Kelly, Gabriel de Castro, que completa 18 anos no mês que vem. Segundo ele, era um dos sonhos da mãe ver o filho entrar na maioridade e por isso a comemoração foi adiantada. Acho que o sonho de todo pai é ver quem a gente ama estar crescendo e é o sonho dela. Graças a Deus a gente está podendo realizar esse sonho, disse.

CUIDADOS PALIATIVOS

Uma das médicas de Christian Kelly, Waleska Cintra, explica que hoje a sargento aposentada passa por cuidados paliativos, que são formas de dar felicidade a pacientes em estados graves e avançados, para que eles tenham uma qualidade de vida mesmo convivendo com a doença.

A gente tenta enxergar o paciente como um todo, nas quatro dimensões: atenção ao sofrimento físico, psicológico social e espiritual. A gente tenta dar qualidade de vida enquanto há vida. Esse tempo não é da gente. A Kelly vive bem há nove anos e agora em um momento mais difícil, explicou.

Segundo a médica, por causa da doença, Christian Kelly sente muita falta de ar, o que impede a mobilização da forma correta. Para ela, viver emoções tem ajudado no processo de tratamento. É necessário focar o paciente e não enxergar só a doença. Isso faz toda a diferença, salientou a médica.

Para Igor, o casamento dá uma lição a todos de que é necessário sempre dar atenção às pessoas próximas antes que seja tarde.

Nunca deixar de dizer que ama a pessoa que você gosta, porque depois pode ser tarde. A gente pode acordar no outro dia e ficar só o peito vazio O noivo

ENTREVISTA

Como é esse momento para você?

É um momento muito feliz, de muita realização. Muita alegria e gratidão que tenho a todos e todas e a Deus em primeiro lugar por estar transformando em tão pouco tempo a minha vida, de uma coisa que poderia ter sido o fim de tudo. Hoje estou recomeçando uma nova vida, com uma família linda e todos esses que estão juntos.

Noiva que é noiva tem direito a tudo né?

Claro, maquiagem, cabelo... Ontem a psicóloga veio falando que iriam coordenar meu casamento. Pensei que fosse um depois. Aí falaram não, é amanhã. Aí eu fiquei meio assim, pensando que era brincadeira. Mas não era brincadeira, é tudo de verdade mesmo e estou amando. É a melhor dose do meu remédio. Estou sedada por eles.

Você imaginava que isso pudesse acontecer?

Era meu sonho. Sempre foi. Eu pedia que se fosse a vontade de Deus, que acontecesse em um momento muito importante. E aconteceu no momento em que terça-feira passada eu estava morrendo (em uma das crises) e hoje eu estou recomeçando e renascendo. Não tem como não agradecer e se emocionar com tanta demonstração de alegria. As pessoas estão felizes com minha felicidade.

O que essa experiência traz nesse momento em que você está?

Que eu não vou desistir jamais e que todo sonho vale sonhar e que quando a gente sonha com muita fé as coisas se realizam sim. E estão se realizando em tantas mãos e tão inesperadas manifestações de amor. Estou muito feliz mesmo.