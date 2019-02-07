REFORÇO NA FISCALIZAÇÃO

Com atualização, sistemas de segurança já leem placas Mercosul no ES

Novo padrão de combinações começou a ser utilizado no final de 2018 e gerou problemas para sistemas de identificação de placas

Publicado em 7 de fevereiro de 2019 às 16:31 - Atualizado há 6 anos

Novas placas no padrão Mercosul Crédito: Eduardo Dias

A mudança das placas dos veículos para o modelo chamado padrão Mercosul teve o reforço na segurança como um dos objetivos da alteração. A nova combinação de letras e números passou a ser obrigatória no Espírito Santo no final de 2018, mas isso também trouxe problemas para serviços que dependiam do registro de placas: os parquímetros; sistema de identificação da Polícia Militar; e a leitura das câmeras do cerco inteligente em Vitória. A partir deste mês, após atualizações nos diferentes sistemas, a identificação das letras e números voltou a ser feita.

Sobre o sistema usado nas abordagens da Polícia Militar, o presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo, cabo Jackson Eugênio, afirma que o aplicativo passou algumas semanas sem fazer a leitura do novo formato de placas, com quatro letras e três números, mas a atualização aconteceu recentemente. Isso agilizou a identificação de veículos com restrição de furto ou roubo durante a abordagem.

"A importância é que nós conseguimos, primeiramente, melhores condições de trabalho para o policial militar e um serviço de qualidade para a população capixaba. Quanto mais rápido as informações chegarem, muito mais rápido nós vamos tomar nossas decisões", disse à Rádio CBN Vitória.

ALERTA

Alguns aplicativos disponíveis para aparelhos smartphone permitem que qualquer cidadão confira se um veículo tem restrição de furto ou roubo. No entanto, o representante da PM alerta que a abordagem aos veículos com restrições devem ser feitas por policiais.

"Lembrando sempre que, se aparecer alguma restrição de furto ou roubo, não aconselhamos que o cidadão aborde o veículo. Ele deve fazer contato via 190, acionar uma viatura da Polícia Militar, para que os policiais tomem essa atitude, por uma questão de segurança", explicou o PM.

CERCO ATUALIZADO

A prefeitura de Vitória informou que o Cerco Inteligente de Segurança da cidade também foi atualizado recentemente. Sendo assim, se o veículo com a nova placa for roubado ou furtado e passar pelas barreiras do sistema, o alarme de alerta vai soar, como acontece com os outros veículos.

O Cerco Inteligente foi instalado em Vitória em abril do ano passado. Vários pontos da cidade contam com câmeras capazes de identificar todos os veículos que passarem pelos pontos de barreira. As câmeras identificam as placas e fotografam as traseiras dos veículos, gerando um banco de dados. Os dados são cruzados com a base do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que tem as informações do carro.

Caso haja uma restrição de furto ou roubo ou mesmo um indicativo de suspeita emitido pelas forças de segurança, será disparado um alerta na Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal, que solicitará a abordagem das equipes da Guarda ou da Polícia Militar.

Além do Espírito Santo, a placa no padrão Mercosul também é utilizada no Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Amazonas.

