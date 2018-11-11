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Ele voltou!

Com a volta do sol, capixabas aproveitam domingo para curtir praia

Depois de dias de muita chuva no ES, sol reaparece na Grande Vitória e capixabas vão se refrescar no mar

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 17:14
Com a volta do sol em Vitória, capixabas aproveitam domingo para curtir prova Crédito: Bernardo Coutinho
Nos últimos dias, o capixaba, assim como grande parte dos brasileiros, vivenciou longos períodos de chuvas, que infelizmente gerou, em algumas partes do Estado, muitos transtornos para a população, com alagamentos de casas e deslizes de terras. 
> Vila Velha decreta situação de emergência
Neste domingo (11), no entanto, o sol finalmente resolveu dar as caras novamente na Grande Vitória e os capixabas aproveitaram a mudança climática para pegarem uma praia. Nosso fotojornalista Bernardo Coutinho registou alguns desses momentos na capital, na praia da Curva da Jerema.

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