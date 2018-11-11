Com a volta do sol, capixabas aproveitam domingo para curtir praia

Nos últimos dias, o capixaba, assim como grande parte dos brasileiros, vivenciou longos períodos de chuvas, que infelizmente gerou, em algumas partes do Estado, muitos transtornos para a população, com alagamentos de casas e deslizes de terras.
Neste domingo (11), no entanto, o sol finalmente resolveu dar as caras novamente na Grande Vitória e os capixabas aproveitaram a mudança climática para pegarem uma praia. Nosso fotojornalista Bernardo Coutinho registou alguns desses momentos na capital, na praia da Curva da Jerema.