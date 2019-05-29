Com 90% de cobertura, vacinação contra gripe não será prorrogada no ES

Crédito: Guilherme Ferrari

A vacinação contra a gripe não deve ser prorrogada no Espírito Santo caso a meta de 90% do público-alvo imunizado seja atingida até a próxima sexta-feira (31), último dia da campanha. No último levantamento, até esta segunda-feira (27), o Estado já tinha atingido 84% de cobertura vacinal. Mas a cobertura nacional ainda está baixa, com 63% da meta, por isso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que a campanha nacional será prorrogada.

De acordo com a coordenadora do Programa de Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Danielle Grillo, caso haja uma prorrogação da campanha nacional contra a gripe, os municípios capixabas só vão disponibilizar vacinas por mais dias para os grupos que ainda não atingiram a meta de vacinação, como é o caso dos militares, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

“Chegando até sexta-feira com 90% da meta alcançada, poderemos vacinar algum grupo prioritário específico, que tenha ainda uma meta não atingida, para garantir uma melhor adesão desse público”, disse.

PROTEÇÃO PARA TODA POPULAÇÃO

De acordo com Danielle, é importante que as pessoas que fazem parte do grupo-alvo se protejam, pois, isso acaba criando uma barreira de proteção em toda a população, até para aquelas que não se vacinaram.

“Nós precisamos imunizar ao máximo as pessoas que fazem parte do grupo prioritário porque são aquelas que têm uma vulnerabilidade maior, ou seja, elas têm um risco maior de ter complicações da gripe. Garantindo a vacinação desse público, passamos pelo período que tem maior circulação do vírus no ambiente e temos uma redução dos casos e óbitos”.

Kezia já vacinou o filho Carlos Pierre Crédito: Patrícia Scalzer

A dona de casa Kezia Carvalho, 18 anos, já levou o filho Carlos Pierre, 2 anos, para tomar a vacina contra a gripe depois que a mãe dela a lembrou sobre a campanha este ano. “Eu tinha até esquecido da vacina, mas minha mãe me lembrou e eu já levei ele logo para se vacinar, para cuidar dele melhor”.

A costureira Raíssa Tavares ainda não protegeu a filha Hadassa, 1 ano 6 meses, contra a gripe. A criança estava doente, mas até sexta feira a filha vai tomar a vacina. “Ela tem bronquite e está com crise, estou aguardando a melhora dela para tomar a vacina. Ela está tendo febre e assim não pode vacinar”, destacou.

PROCURE O POSTO DE VACINAÇÃO

Este ano, o Estado já registrou 79 casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e oito pessoas morreram por consequências da gripe. Em todo ano passado foram 160 casos da síndrome e 22 mortes.

Podem se vacinar crianças de 6 meses a 6 anos, grávidas, pessoas com mais de 60 anos, indígenas, mulheres no pós-parto (até 45 dias), jovens sob medida socioeducativa, presidiários, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da saúde e da educação, policiais militares, civis, bombeiros e membros das Forças Armadas.

SAIBA MAIS

Campanha

A vacinação segue até 31 de maio

Quem pode se vacinar

Pessoas a partir dos 60 anos; crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade; gestantes; mulheres até 45 dias após o parto; trabalhadores da saúde; professores de escolas públicas e privadas; povos indígenas; portadores de doenças crônicas; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Rede Particular

A vacina trivalente (a mesma oferecida pelo SUS, contra três tipos de vírus diferentes) custa R$ 80. Já a tetravalente, que protege contra quatro tipos de vírus, custa R$ 120.

Rede municipal

ONDE SE VACINAR

Serra

Nas seis Unidades Regionais de Saúde (URS), em Novo Horizonte, Feu Rosa, Jacaraípe, Boa Vista, Serra-Sede e Serra Dourada II, a vacinação acontece das 8 às 16h30.

Nas unidades básicas, o atendimento é de acordo com o horário da sala de vacinação de cada uma delas.

Unidades: André Carloni; Bairro de Fátima; Barcelona; Barro Branco; Boa Vista; Campinho da Serra; Carapebus; Carapina Grande; Chácara Parreiral; Cidade Continental; Eldorado; Feu Rosa; Jacaraípe; Jardim Carapina; Jardim Tropical; José de Anchieta; Laranjeiras Velha; Manguinhos; Manoel Plaza; Nova Almeida; Novo Horizonte; Central Carapina; Nova Carapina I; Nova Carapina II; Oceania; Parque Residencial Laranjeiras; Pitanga; Planalto Serrano A; Planalto Serrano B; Porto Canoa; São Diogo; São Marcos; Serra Dourada; Serra-Sede; Taquara I; Taquara II; Vila Nova de Colares; Vista da Serra; Unidade Itinerante (zona rural).

Vila Velha

O horário será de 7h às 17h

Unidades: Santa Rita; Vila Garrido; São Torquato; Vale Encantado; Jardim Marilândia; Ponta da Fruta; Barramares; Ulisses Guimarães; Terra Vermelha; Barra Do Jucu.

Cariacica

A vacinação será das das 7h30 às 15h30

Unidades: Bela Aurora; Bela Vista; Operário; Cariacica Sede; Itaquari; Itapemirim; Novo Brasil; Nova Rosa da Penha I; Nova Rosa da Penha II; Oriente; Rio Marinho; Santa Bárbara; Santa Fé; São Francisco; Jardim Botânico; Padre Gabriel; Valparaíso.

Vitória

Moradores da Capital deverão agendar horário pela internet no site agendamento.vitoria.es.gov.br

Unidades: Andorinhas; Alagoano; Centro de Vitória; Fonte Grande; São Pedro V; Bairro da Penha; Morro do Quadro; Praia do Suá; Forte São João; Grande Vitória; Consolação; llha de Santa Maria; Ilha do Príncipe; Itararé; Jabour; Jardim Camburi; Jardim da Penha; Jesus de Nazareth; Maria Ortiz; Maruípe; Bairro República; Resistência; Santa Luíza; Santa Martha; Santo André; Ilha das Caieiras; São Cristóvão; Santo Antônio.

Interior do Estado

Cachoeiro - 24 salas de vacina do município atenderão de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h40. Em quatro unidades básicas de saúde sem sala de vacina (Recanto, Agostinho Simonato, Parque Laranjeiras e Nossa Senhora da Penha), o atendimento será feito às segundas e sextas-feiras, das 9h às 14h.

Mimoso do Sul – O município espera receber 3 mil doses que serão distribuídas nos onze postos da zona rural, sede e colégios

Guaçuí - 8.244 pessoas fazem parte do grupo prioritário para receber a vacina contra gripe no município. Disponível na Policlínica Municipal, nos três distritos e em comunidades mais afastadas da zona rural, além de situações especiais, com levar a vacina até o Lar dos Idosos, na cidade.

Ibatiba – Vacina estará disponível na Unidade de Saúde Adilão Almeida de Lima, no bairro Novo Horizonte. Em cerca de 30 outros locais, entre unidades de Saúde e pontos de apoio, incluindo comunidades rurais, haverá dias pré-agendados de vacinação.

Piúma – o município deve receber 5,5 mil doses da vacina. A imunização acontecerá em todos os postos e em dias marcados no interior. As datas ainda serão informadas pelo município.

Atílio Vivácqua - aproximadamente 2,5 mil doses devem ser aplicadas no município. As doses serão disponibilizadas nos postos de Flecheiras e Praça do Oriente, no interior. Bairro Alto Niterói e Sala de Vacina, na sede.

Brejetuba - Previsão de 3.060 doses de vacinas. As doses estarão disponíveis diariamente em três unidades de saúde: uma na sede e duas no interior (comunidade São Jorge e Brejaubinha) e mais as equipes da estratégia da saúde da família que atenderão suas respectivas comunidades.

Anchieta - O município receberá o quantitativo de doses baseado na sua população alvo que é de 7.561 pessoas. Todas as Unidades de Saúde do município que possuem sala de vacinação ofertarão a vacina, tanto as do interior quanto as da sede. São elas: ESF Centro I, Centro II, Centro III, Iriri, Recanto do Sol, Mãe-Bá, Ubu, Jabaquara, Alto Pongal e Baixo Pongal.

Venda Nova - A expectativa é receber a quantidade de vacinas necessárias para atender todo o público-alvo, 5.791 pessoas. A vacinação será realizada em três postos - US Minete (7h às 16h), Alto Caxixe (7h às 14h), São João de Viçosa (7h às 14h) e em todas as cinco unidades de saúde do município

Conceição do Castelo – o município deve vacinar 3.171 pessoas na sala de vacina da sede e no interior, a ser divulgado

Iúna - deve receber 7.387 doses. No dia D terá vacinação em todas unidades de saúde (rural e urbana) e nos demais dias somente no Posto de Saúde do bairro do Guanabara

Castelo – o município vai receber 9.570 doses de vacina. Na zona urbana a vacinação acontecerá na Unidade Sanitária Solange Campanha, das 8 às 15 horas. No interior, a vacinação acontecerá de acordo com o cronograma que ainda está sendo confeccionado pela equipe de saúde do território

Afonso Cláudio – 9.045 pessoas devem receber a dose. As doses serão disponibilizadas em nos postos da unidade de saúde Hilton Lopes, Francisco Xavier de Azevedo Filho e nas áreas de abrangência das equipes ESF’s (equipes de São Francisco, Serra Pelada, Mata fria, Fazenda Guandú, Vila Pontões e Piracema)

Alfredo Chaves – o município vai receber 600 doses iniciais na primeira semana de campanha. 10 postos terão a vacina

Divino de São Lourenço – 2 mil doses devem ser administradas no município. As doses serão disponibilizadas na sede no PSF e em Patrimônio da Penha.

Jerônimo Monteiro - Juntando todos os grupos prioritários o município precisa vacinar 3.580 pessoas. Para o paciente receber a vacinação, basta procurar sua unidade básica de saúde (bairro Santo Antônio e Bairro Santa Clara), das 08h às 15h, de segunda a sexta feira e não será necessário nenhum tipo de agendamento.

Muniz Freire – mais de 5 mil pessoas deverão ser vacinadas. O município possui oito unidades de saúde.

Iconha – o município deve receber 3.469 doses no posto da sede e mais 4 postos volantes nas comunidades com dia marcado.

Bom Jesus do Norte – 2.900 doses deve ser distribuídas em Bom Jesus. Haverá ações feitas nas creches e escolas. Idosos acamados serão feitas vacinações em domicílio. A zona rural, será em regime de mutirão

Muqui – o município vaivacinar 4.436. As doses serão disponibilizadas no Dia D no antigo hospital infantil, das 7h às 13h. Todas as pessoas que estão no grupo prioritário devem ir na unidade

Marataízes – mais de 10 mil doses serão disponibilizadas. A vacina estará disponível nos postos da Barra, Caic, Marataízes e Lagoa Dantas

Itapemirim - O município está programado pra vacinar pelo menos 10,5 mil pessoas. As ações serão realizadas em pontos estratégicos do município. O cronograma será divulgado até a segunda-feira (08).

Barra de São Francisco - O não há agendamento prévio. O munícipe deverá procurar a unidade de saúde do seu bairro, exceto os casos como presídios, escolas e abrigos de idosos.

Nova Venécia - A vacinação acontecerá em todos os postos de saúde do município que possuem sala de vacinação. É necessário apresentar o documento de identificação, caderneta de vacina e cartão SUS. Após o dia 22 de abril, até o final da campanha, a vacinação será aberta para outras pessoas inseridas no público-alvo.

Linhares - A vacinação será realizada nas Unidades de Saúde do município para quase 40 mil pessoas dos grupos prioritários, entre eles crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas.

Colatina - Não precisará de agendamento, as pessoas irão aos postos e receberão as vacinas. Os dias, horários e locais ainda estão sendo planejados.

Conceição da Barra - As vacinas estarão disponíveis nas 07 salas ativas do município.

Vila Valério - Fará a vacinação em pontos móveis no interior e de acamados em domicílio. A sala de vacina do município ficará vacinando por todo o período da campanha no seu horário normal.

Jaguaré - Os moradores devem procurar as Unidades de Saúde munidos do cartão nacional do SUS ou cartão de vacina ou CPF, conforme cronograma de cada Unidade de Saúde que estará disponível no site da prefeitura e nas Unidades.

Aracruz - A vacina estará disponível em todas as Unidades de Saúde do município para a população alvo da campanha

São Roque do Canaã - Basta que o público-alvo compareça aos postos de saúde da cidade

Mantenópolis - A vacina contra Influenza estará disponível em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, durante toda campanha. Não é necessário agendamento.

Pedro Canário - Todas a unidade estarão atendendo