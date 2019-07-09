Home
>
Grande Vitória
>
Com 13,5ºC, Vitória registra novo recorde de frio nesta terça-feira

Com 13,5ºC, Vitória registra novo recorde de frio nesta terça-feira

Na Capital, os termômetros marcaram 13,5°C, batendo a marca anterior de 16,8°C, registrado em junho deste ano

Gazeta Online

Publicado em 9 de julho de 2019 às 13:07

 - Atualizado há 6 anos

13°C na Praia de Camburi, em Vitória, no início da manhã desta terça-feira (9) Crédito: Elton Bisi

Vitória registrou a menor temperatura do ano na madrugada desta terça-feira (9), com 13,5°C, batendo o recorde anterior de 16,8°C, registrada no dia 7 de junho. A marca, segundo o Climatempo, era esperada, assim como a previsão para tarde mais fria do ano, que deveria ter acontecido nesta segunda-feira (8), mas não se confirmou.

Recomendado para você

Júri aceitou tese de legítima defesa e absolveu os quatro réus de todas as acusações, apesar de o Ministério Público pedir condenações por outros crimes

Ex-guardas de Vitória são absolvidos em caso de morte ocorrida há 15 anos

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

O recorde anterior de menor temperatura máxima, registrado também no dia 7 de junho, havia sido de 22,2°C. Nesta segunda-feira, era esperada a marca de 22°C, mas não foi confirmada, sendo a temperatura máxima registrada em Vitória durante a tarde de 23,4°C.

Ainda segundo o Climatempo, até a próxima quinta-feira (11) há possibilidade para que Vitória tenha um novo recorde de frio.

OUTRAS CIDADES

Na Serra, o Climatempo afirma que a temperatura subiu nesta terça-feira em relação à segunda-feira. Linhares registrou a mínima de 13,8°C, São Mateus 14,6°C e Nova Venécia 12,9°C. Há possibilidade de que haja também recordes nessas cidades, mas que ainda não foram confirmados.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

frente fria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais