Colônia de férias atende mais de 800 crianças da Grande Consolação

Esta é a 6ª edição do projeto que começou com o objetivo de afastar crianças de situação de violência e atende moradores dos bairros Consolação, Jaburu, Floresta, São Benedito, Bonfim e Santos Dumont

Publicado em 18 de julho de 2019 às 18:33 - Atualizado há 6 anos

Férias escolares são sinônimo de diversão. Para 800 crianças da Grande Consolação não é diferente. Elas participam de uma colônia de férias com esporte, oficinas e brincadeiras. Tudo para garantir que elas se divirtam, aprendam e façam novas amizades nesse período tão especial.

Durante os quatro dias da colônia, as crianças participam de atividades de pintura de rosto, contação de histórias, massinha, construção de um carrinho de material reciclável , arte em feltro, além de dança, música, oficina de letra e rima, vôlei adaptado e de interação entre os diversos membros da família. Há ainda atividades de meio ambiente e um espaço de convívio com pula pula e algodão doce.

Uma iniciativa aprovada pelos pais, como Larissa Lorran, 52 anos, que é mãe de Hendrick e Bruna. Os dois participam da colônia. “É um momento gostoso, muitos pais não têm dinheiro para viajar ou passear com os filhos. Deixando aqui no projeto temos segurança, bons ensinamentos, brinquedos e lanche”, afirma.

Os irmãos Hendrick, 7 anos, e Bruna dos Santos Bretas, 9 anos Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

Já Angélica Carolina Propheta dos Santos, 30 anos, trouxe os sobrinhos para participar do momento de recreação. “Momento maravilhoso, melhor que ficar em casa. É bom porque tira da rua”, afirmou.

Mas não são só os pais que aprovam a iniciativa. Para Nicole dos Santos Rosa, 9 anos, o mais legal das férias é participar das brincadeiras com os amigos. Já Lavinya Coutinho Gabriel, 10 anos, é fã das oficinas de artesanato, dança e de brincar de queimada. “Isso é o que eu mais gosto de fazer aqui”, diz.

Lavinya Coutinho e Nicole dos Santos Rosa participam do Projeto Colônia de Férias Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

PROJETO

O Projeto Tecendo Caminhos em Rede atende moradores da região há cinco anos e realiza quatro dias de atividades. Esta é a 6ª edição do projeto que começou com o objetivo de afastar crianças de situação de violência e atende moradores dos bairros Consolação, Jaburu, Floresta, São Benedito, Bonfim e Santos Dumont . A iniciativa é da Rede Sócio Assistencial de Consolação, Prefeitura Municipal de Vitória em parceria com os Projetos sociais: Instituto João XXII e Instituto Sarça.

Mônica Bolzan, assistente Social, que além do momento de recreação atividades como capoeira, dança e os jogos são todos voltados para os bons tratos e para trabalhar respeito, gentileza e cooperação. “O objetivo da colônia é trabalhar melhores práticas fortalecendo os vínculos da família, uma é alternativa gratuita para o território de Consolação”. Em setembro, será lançado um e-book sobre a experiência da colônia.

